Útok žáka základní školy ve Staškově na Slovensku, který si vyžádal dvě oběti, má pokračování. Matka hocha skončila ve vazbě.
Matka útočníka ze Staškova skončila ve vyšetřovací vazbě. Policie 30letou ženu obvinila z násilí proti skupině obyvatel a výtržnictví. Návrh na její vazební stíhání soudce schválil.
Podle informací TV JOJ měla žena vyhrožovat útokem nožem vrstevníkům svého syna i ředitelce základní školy v Staškove. Jednoho z chlapců měla také fyzicky konfrontovat. Před incidentem se údajně ptala, kde se nachází její syn.
Žák při útoku zabil učitelku a spolužačku. Policie vzhledem k pokračujícímu vyšetřování další podrobnosti zatím nezveřejnila.
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