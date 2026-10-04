Matka útočníka ze slovenské školy skončila ve vazbě. Měla vyhrožovat dětem i ředitelce
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Natália Mišániová/refresher.sk
dnes 4. října 2026 v 14:30
Čas čtení 0:18

Matka útočníka ze slovenské školy skončila ve vazbě. Měla vyhrožovat dětem i ředitelce

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Útok žáka základní školy ve Staškově na Slovensku, který si vyžádal dvě oběti, má pokračování. Matka hocha skončila ve vazbě.

Matka útočníka ze Staškova skončila ve vyšetřovací vazbě. Policie 30letou ženu obvinila z násilí proti skupině obyvatel a výtržnictví. Návrh na její vazební stíhání soudce schválil.

Násilný čin na základnej škole v Staškove Násilný čin na základnej škole v Staškove Násilný čin na základnej škole v Staškove Násilný čin na základnej škole v Staškove
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Podle informací TV JOJ měla žena vyhrožovat útokem nožem vrstevníkům svého syna i ředitelce základní školy v Staškove. Jednoho z chlapců měla také fyzicky konfrontovat. Před incidentem se údajně ptala, kde se nachází její syn.

Žák při útoku zabil učitelku a spolužačku. Policie vzhledem k pokračujícímu vyšetřování další podrobnosti zatím nezveřejnila.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Natália Mišániová/refresher.sk
Náhledový obrázek: FOTO TASR - Daniel Stehlík
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