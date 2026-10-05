Filip Turek se „omluvil“ Seznamu. Hned si do něj ale znovu rýpl
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Michaela Lišková
dnes 5. října 2026 v 10:01
Čas čtení 0:38

Filip Turek se „omluvil“ Seznamu. Hned si do něj ale znovu rýpl

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Poslanec Filip Turek sepsal omluvu společnosti Seznam.cz za nepravdivé tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. U samotné omluvy ale nezůstal. Přidal k ní další narážky na firmu i její média.

Filip Turek
Filip Turek Zdroj: Česká televize / ČT24

Jak upozornily Seznam Zprávy, omluvu Turkovi v září nařídil Městský soud v Praze. Politik v dubnovém pořadu Přísně tajné tvrdil, že „do Seznam e-mailu se vám dívá každej, kdo tam pracuje pomalu“ a že služba není bezpečná. Soud označil výrok za nepravdivý a ničím nepodložený.

Turek teď na Facebooku zveřejnil požadované znění omluvy, vzápětí si ale přisadil. Napsal třeba, že právníci Seznamu museli z více než hodinového pořadu „vytáhnout třívteřinovou větu“, a připomněl škrty ve státních mediálních kampaních. „Tyhle peníze jsou pryč. Musí to bolet, jsme hrozní, já vím,“ uvedl.

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Rýpl si taky do smlouvy Seznamu s Pražským hradem. Správa Pražského hradu má se společností Seznam.cz uzavřenou barterovou smlouvu o spolupráci v hodnotě šest milionů korun, která zahrnuje propagaci hradních akcí a výstav. „Ani ta smlouva s Pražským hradem o PR to nezachrání,“ napsal Turek.

Seznam.cz navíc zveřejněný status za splnění rozsudku nepovažuje. Firma uvedla, že jí zatím nepřišla podepsaná písemná omluva a příspěvek podle ní nesplňuje podobu uloženou soudem.

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Náhledový obrázek: Česká televize / ČT24
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