Česká média se spojila a vzkázala politikům: Násilí není argument

Více než čtyři desítky šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií společně vyzvaly politiky, aby odmítali násilí, dodržovali základní pravidla slušné komunikace a neomezovali přístup médií k informacím. K výzvě se připojil taky Refresher.
Společnou výzvu s názvem Základní hranice podepsali zástupci České televize, Českého rozhlasu, ČTK, Seznam Zpráv, Novinek, Deníku N, Hospodářských novin, Respektu a dalších médií. Obrací se na politiky na celostátní, krajské i komunální úrovni bez ohledu na jejich stranickou příslušnost.
„Násilí není argument,“ stojí ve výzvě. Šéfredaktoři žádají politiky, aby násilí nepodněcovali a odmítali ho i směrem ke svým příznivcům a voličům, včetně diskusí na sociálních sítích.
Druhou hlavní částí výzvy je přístup k informacím. Podle zástupců médií, kteří výzvu podepsali, si politici mohou rozhodnout, s kým chtějí komunikovat, úřady a veřejné instituce ale „nejsou majetkem těch, kdo je řídí“. Jejich oficiální informace proto mají dostávat všechna média bez rozdílu.
Celé znění výzvy najdeš níže.
Výzva šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií politické scéně.
Média, jejich svoboda a pluralita jsou důležitou součástí demokratické společnosti. I přes rozdílné zaměření jednotlivých subjektů na české mediální scéně nacházíme společné prvky základního fungování, a to nejen na trhu, ale i ve vztahu k politické scéně a veřejné moci.
Vyzýváme proto veřejné činitele, aby společně s námi odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím.
Násilí není argument. Média ani političtí představitelé nesmí podněcovat násilí nebo k němu navádět. Jako novinářky a novináři zdůrazňujeme svému publiku, že je násilí ve společenské diskusi nepřijatelné. Žádáme vás o totéž směrem k vašim příznivcům a voličům, a to i v diskusích na sociálních sítích.
Omezování informací je nepřípustné. Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
Tuto výzvu adresujeme jako šéfredaktorky a šéfredaktoři řady českých médií političkám a politikům na celostátní, krajské i obecní úrovni bez rozdílu politické příslušnosti.
Martin Bartkovský – Reflex
Jan Bělíček – Deník Alarm
Miroslav Benč – Novinky.cz
Vojtěch Boháč – Voxpot
Robert Břešťan – HlídacíPes.org
Miroslav Bureš – Radiožurnál Sport
Robert Čásenský – Seznam Zprávy
Michal Dusík – ČT Sport
Roman Gallo – Deník
Petr Holeček – deník Metro
Kamil Houska – TV Nova
Petr Kain – Ekonom
Matyáš Kaiser – iDNES.cz
Martin Kézr – Sport.cz
Lenka Klicperová – Reportérky.cz
Ondřej Kopa – Frekvence 1
Michaela Kramárová – Heroine
Michal Kubal – Česká televize
Radek Lain – Blesk
Radka Marková – ČTK
Jaroslav Mašek – Hospodářské noviny
Michal Musil – Reportér magazín
Michal Pavec – Aktuálně.cz
Josef Pazderka – ČRo Plus
Eva Paseková – Česká justice, Ekonomický deník
Jakub Patočka – Deník Referendum
Nikita Poljakov – E15
Apolena Rychlíková, Jakub Zelenka – Page Not Found
Zdeněk Ryšavý – Romea.cz
Martin Samek – iROZHLAS.cz
Lucie Sieglová – Super.cz
Julie Stejskalová – Český rozhlas
Ondřej Suchan – ČRo Radiožurnál
Petr Šabata – Právo
Erik Tabery – Respekt
Pavel Tomášek – Deník N
Lukáš Tomek – Deník Sport
Martina Vojtěchovská – Mediaguru
Ladislav Vonz – Rádio Impuls
Marek Wollner – Forum24.cz
Vojtěch Tkáč – Refresher