Black Friday láká na výrazné slevy, ne všechny nabídky jsou ale skutečně výhodné. Česká obchodní inspekce letos zařadila na seznam rizikových e-shopů už kolem 400 webů. Jak se při nakupování nenechat napálit?
Black Friday letos připadá na pátek 27. listopadu, řada obchodů ale spustila slevové akce už na začátku měsíce. Spolu s nimi se objevují i podvodné nabídky, falešné internetové obchody nebo klamavé slevy. Před nástrahami vánočního nakupování varuje Česká obchodní inspekce (ČOI) i policie.
Jen letos inspekce na seznam rizikových e-shopů přidala kolem 400 internetových obchodů. Často jde o anonymní weby, na kterých chybí informace o provozovateli, kontaktní údaje nebo obchodní podmínky. Pokud lidé na takovém webu nakoupí a zboží nedorazí, je pro ně prakticky nemožné domoci se svých práv, upozorňuje ČOI v listopadové tiskové zprávě.
Pozor na reklamy na Instagramu i Facebooku
Podvodné e-shopy mohou na první pohled působit důvěryhodně. Kopírují třeba vzhled známých značek, používají jejich loga a lákají na zboží za neobvykle nízké ceny. Na potenciální zákazníky cílí i prostřednictvím placených reklam na sociálních sítích.
Vytváření podobných webů podvodníkům usnadňuje také umělá inteligence. Podle policie díky ní mohou vznikat rychleji a působit přesvědčivěji. Lidé přitom riskují nejen to, že za objednané zboží zaplatí a nikdy ho nedostanou, ale také zneužití údajů o platební kartě.
Podvodníci se snaží získat citlivé údaje i prostřednictvím falešných SMS zpráv a e-mailů, ve kterých se vydávají za dopravní společnosti. Po lidech mohou požadovat třeba doplatek za doručení zásilky nebo potvrzení objednávky.
Sleva 50 procent nemusí znamenat, že tolik opravdu ušetříš
Obchodníci mohou zákazníky lákat také na uměle navýšené slevy. Ze zákona přitom musejí při oznámení slevy uvádět nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízeli v předchozích 30 dnech, a právě z ní výši slevy odvozovat.
Pokud tedy telefon stál ještě před týdnem osm tisíc korun, obchodník jeho cenu nemůže těsně před Black Friday zvýšit na deset tisíc a následně ho nabízet za pět tisíc s tvrzením, že jde o 50procentní slevu.
Podle ústředního ředitele ČOI Jana Štěpánka inspekce v posledních letech zjišťuje porušení předpisů při více než polovině kontrol zaměřených na slevy.
Pozor si dej také na odpočítávání času do konce akce nebo upozornění na poslední kusy zboží. I takové informace mohou obchodníci využívat k tomu, aby tě přiměli nakoupit co nejrychleji.
👉 Ověř si, kdo e-shop provozuje a jestli uvádí kontaktní údaje, IČO a obchodní podmínky.
👉 Zkontroluj adresu webu. Podvodné stránky mohou používat názvy podobné známým značkám.
👉 Hledej nezávislé recenze mimo samotný e-shop.
👉 Porovnej cenu zboží u jiných prodejců a zkontroluj její historii.
👉 Nenech se dotlačit k nákupu časově omezenou nabídkou.
👉 Nepřihlašuj se do internetového bankovnictví přes odkazy z nevyžádaných SMS zpráv nebo e-mailů.
👉 Upřednostni platbu kartou před převodem na účet neznámého prodejce. Pokud zboží nedorazí, můžeš banku požádat o vrácení platby prostřednictvím takzvaného chargebacku.
Česká obchodní inspekce pravidelně aktualizuje také seznam rizikových e-shopů, který si můžeš před nákupem zdarma prohlédnout. Pokud v něm ale konkrétní obchod nenajdeš, automaticky to neznamená, že je bezpečný.
Pokud už máš podezření, že jsi naletěl/a podvodníkům nebo jim poskytl/a údaje o své platební kartě, co nejdříve kontaktuj svou banku a případ oznam policii.