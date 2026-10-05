Mor v roce 2026? V Rusku zemřela laborantka, skoro 200 lidí je pod dohledem

V Rusku zemřela 28letá laborantka po podezření na nákazu plicním morem. Téměř 200 lidí, se kterými přišla do kontaktu, je pod dohledem lékařů. Případ už sledují i Spojené státy.
Podle TASR, která se odvolává na Axios, se podezření na plicní mor objevilo po smrti 28leté laborantky z výzkumného ústavu v sibiřském Šelechově. Žena se podle místních médií mohla na konci září nakazit při práci, když se rozbila zkumavka s původcem plicního moru. Později vážně onemocněla a na začátku října zemřela.
Ruské úřady ale mor zatím oficiálně nepotvrdily. Hygienická služba Rospotrebnadzor uvedla, že žena měla zápal plic neznámého původu a epidemiologická situace v oblasti je podle ní stabilní.
Ruská nezávislá média mezitím informují o karanténách v několika zdravotnických zařízeních a téměř 200 lidech pod lékařským dohledem. Podle dosavadních zpráv se u dalších kontaktů nákaza nepotvrdila.
Situaci sleduje i Bílý dům a americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Spojené státy vyzvaly Rusko, aby rychle zveřejnilo přesné informace. „Zatím nemáme potvrzené podrobnosti“ uvedl podle Rádia Svobodná Evropa mluvčí amerického ministerstva zahraničí.
Plicní mor způsobuje bakterie Yersinia pestis a na rozdíl od známější dýmějové formy se může přenášet mezi lidmi kapénkami. Jde o závažné onemocnění, při včasném nasazení antibiotik je ale léčitelné.