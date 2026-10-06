Komunální volby už se nezadržitelně blíží. Češi a Češky si budou kromě nových senátorů a senátorek volit zastupitelstva svých obcí. Podívej se, jaká data před letošními volbami vzešla do povědomí.
dnes 6. října 2026 v 16:30
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Podívej se, jak vypadají komunální volby v číslech
Zdroj: REFRESHER / SE SVOLENÍM
Zdroj: REFRESHER / SE SVOLENÍM
Zdroj: REFRESHER / SE SVOLENÍM
Zdroj: REFRESHER / SE SVOLENÍM
Zdroj: REFRESHER / SE SVOLENÍM
Zdroj: REFRESHER / SE SVOLENÍM
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