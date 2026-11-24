Francouzská policie zadržela otce a jeho dva syny kvůli zářijovému vykolejení vlaku v Normandii se 44 zraněnými. Trojici podezřívá z organizované krádeže; nehodu zřejmě způsobil kus kolejnice ponechaný na trati.
Francouzská policie v pondělí v táboře pro kočovné komunity zadržela tři osoby v souvislosti se zářijovým vykolejení vlaku, při kterém bylo zraněno 44 lidí. S odvoláním na dva zdroje obeznámené s případem o tom informovala agentura AFP, píše TASR.
Policie v pondělí v táboře nedaleko místa nehody zadržela 45letého muže a jeho 22leté syny – dvojčata, uvedl pro AFP jeden ze zdrojů. Všichni tři byli umístěni do policejní cely kvůli podezření z pokusu o krádež, krádeže spáchané organizovanou skupinou a neúmyslného ublížení na zdraví.
Vlak s 186 cestujícími vykolejil 11. září mezi městy Rouen a Caen v Normandii na severozápadě Francie. Prokuratura tehdy uvedla, že strojvedoucí měl negativní test na alkohol i drogy a příčinou vykolejení mohl být kus kolejnice nalezený na trati. Podle místního představitele vážil přibližně 300 kilogramů.
Prezident Emmanuel Macron po nehodě varoval před rostoucí hrozbou tajných operací Ruska v Evropě a uvedl, že nařídil opatření na ochranu francouzské kritické infrastruktury.