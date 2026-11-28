Maďarské studentce zůstal popruh její tašky ve dveřích vlaku, který se rozjel. Vlivem mnoha zranění zemřela.
Osmnáctiletá studentka Viviána chtěla na nádraží ve městě Mezőkövesd na severovýchodě země vystoupit, dveře vagónu se však zavřely a podle webu 24.hu přiskříply popruh její tašky. Vlak se následně rozjel a vlekl ji stovky metrů, než zastavil. Studentka utrpěla několik zlomenin a lékaři jí museli amputovat obě nohy. Pomoci se jí snažily také desítky dobrovolníků, kteří darovali krev. Ani přes veškerou snahu se její život nepodařilo zachránit.
Policie nehodu vyšetřuje jako podezření z ohrožení bezpečnosti železniční dopravy. K dispozici má také záznamy z bezpečnostních kamer, které by měly pomoci objasnit její okolnosti.
Ministr dopravy Dávid Vitézy upozornil, že souprava měla starší vagón bez bezpečnostního systému, který kontroluje zavření dveří a zabraňuje rozjezdu vlaku, pokud zůstanou otevřené. Podle něj tento systém chybí u 438 z celkových 1567 vagónů maďarské železniční společnosti MÁV.
Na žádost ministra poskytne společnost rodině zemřelé dívky okamžitou finanční pomoc ve výši pěti milionů forintů, tedy přibližně 330 tisíc korun.