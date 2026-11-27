Obyvatele Ždírce nad Doubravou čeká při vybírání pošty neobvyklé překvapení. Někdo jim do schránek dává tisíce korun v hotovosti. Případem se už zabývá policie.
Vánoce ještě ani nezačaly a někteří lidé na Vysočině už dostávají nečekané dárky. Ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku se v posledních dnech objevují v poštovních schránkách peníze. Kdo je tam vhazuje a proč, zatím nikdo neví. Nejvyšší částka, kterou někdo ve své schránce našel, činila 28 tisíc korun, informuje Jihlavská Drbna.
Podle ČTK radnice města, které má zhruba tři tisíce obyvatel, eviduje až deset podobných případů. Ve schránkách lidé nacházeli dvoutisícové bankovky. Zpočátku vedení města zvažovalo, jestli nejde o anonymní finanční pomoc.
„Když se těch případů objevilo víc, tak jsme to dali policii,“ řekl ČTK starosta Bohumír Nikl.
Policie navíc nevylučuje, že se podobné případy mohly odehrát i v jiných obcích. Vyzývá proto veřejnost, aby případné nálezy hlásila na lince 158. Zároveň žádá člověka, který peníze rozdává, aby se přihlásil na policejním oddělení v Chotěboři.
Kuriózní případ pobavil i lidi na sociálních sítích. Jak upozorňuje iDNES.cz, někteří si přejí, aby záhadný dárce zavítal i do jejich města. Jiní vtipkují o výměně svého bytu za bydlení ve Ždírci nad Doubravou.