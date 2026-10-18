Situace byla tak zoufalá, že personálu aerolinek Qantas došla všechna antihistaminika a stroj musel v italské metropoli projít okamžitou hloubkovou dezinsekcí.
Páteční dálkový let z australského Perthu do Říma se pro desítky lidí změnil ve svědivé utrpení. Cestující v ekonomické třídě začali postupně hlásit personálu nepříjemné štípance a svědění po celém těle. Podle informací deníku The Sydney Morning Herald byl nápor pokousaných cestujících tak masivní, že letuškám v lékárničkách rychle došly všechny zásoby léků.
Po přistání v Itálii bylo jasné, že stroj v takovém stavu zpět neodletí. Sobotní zpáteční let společnost Qantas bez milosti zrušila a letadlo bylo okamžitě odesláno na dezinsekci. Cestující dostali hotelové pokoje a náhradní letenky.
„Zákazníkům se upřímně omlouváme za zrušení letu z Říma do Perthu. Umožnilo to našim technikům provést důkladné vyčištění letadla po tom, co se na menším počtu sedadel v ekonomické třídě potvrdil problém,“ uvedl mluvčí australské letecké společnosti. Aerolinky přitom tvrdí, že běžnou dezinsekcí procházejí stroje každých 50 dní.
Jak hmyz dostane na palubu?
I když štěnice v letadle zní jako mimořádná záležitost, podle odborníků nejde o úplně ojedinělý jev. Do interiéru stroje se nejčastěji přenesou v záhybech oblečení nebo v příručním zavazadle cestujících z hotelů či hostelů.
Australský expert na štěnice Stephen Doggett pro ABC News upozornil, že nejrizikovějším článkem paradoxně bývají ubytovací zařízení s extrémní fluktuací hostů – včetně hotelů, kde přespávají posádky aerolinek často jen na jednu noc. Štěnice se dokáže bez problémů zachytit v látce a nepozorovaně přežít ve štěrbinách sedadel celé týdny.
Zabít je v letadle je noční můra
Zbavit se štěnic v interiéru dopravního letadla je náročný a drahý technologický proces. Běžné agresivní chemické postřiky se na palubě použít nesmějí, protože by mohly poškodit citlivou elektroniku, kabely nebo plastové komponenty přetlakové kabiny.
Týmy údržby proto musí použít komplikovanou kombinaci průmyslového vysávání, horké páry a specifických, schválených insekticidů.
Podle odborníků neexistuje spolehlivý způsob, jak se před nimi jako cestující předem ochránit. Dospělé jedince mají barvu a velikost jablečného jadérka, ale mladé nymfy jsou mikroskopické a světlezelené, takže jsou ve šeru kabiny prakticky neviditelné. Pokud se ti něco podobného stane, jediná rada zní: okamžitě si místo i hmyz vyfoť, abys měl nevyvratitelný důkaz při žádosti o kompenzaci.