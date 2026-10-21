Svět míří k oteplení až o 2,8 stupně. OSN varuje, že státy pro záchranu klimatu nedělají dost
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dnes 21. října 2026 v 12:06
Čas čtení 0:59

Svět míří k oteplení až o 2,8 stupně. OSN varuje, že státy pro záchranu klimatu nedělají dost

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Svět se nevyhne překročení hranice oteplení o 1,5 stupně Celsia. Podle nové zprávy OSN ale ještě není všechno ztracené. Země musí výrazně omezit emise skleníkových plynů.

Oheň ale neustával, jednotek hasičů přibývalo. Ze soutěsek muselo být evakuováno na 100 lidí.
Oheň ale neustával, jednotek hasičů přibývalo. Ze soutěsek muselo být evakuováno na 100 lidí. Zdroj: HZS Ústeckého kraje

Aby svět zabránil nejhorším dopadům klimatické změny, musí výrazně zrychlit snižování emisí. Podle nové zprávy Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) je potřeba do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 18 procent a do roku 2035 dokonce o 45 procent oproti roku 2025. Současné klimatické závazky států ale takovému cíli neodpovídají.

Současné plány jednotlivých států ale zdaleka nestačí. Když budou vlády pokračovat ve stávající politice, planeta se podle OSN může ještě v tomto století oteplit až o 2,8 stupně. Ani splnění všech současných klimatických závazků by nestačilo. V takovém případě by oteplení dosáhlo přibližně 2,6 stupně.

 

„Každá další desetina stupně a každý další rok oteplení nad 1,5 stupně zvyšují dopady klimatické změny a rizika, jako jsou smrtící povodně, vlny veder nebo lesní požáry,“ upozornila šéfka UNEP Inger Andersen. Podle ní ale existuje řada příkladů, které ukazují, že emise lze rychle snižovat.

Naději dávají obnovitelné zdroje

Zpráva připomíná, že od přijetí Pařížské dohody v roce 2015 výrazně přibylo obnovitelných zdrojů energie. Solární elektrárny se třeba rozšiřují sedmkrát rychleji, než se tehdy předpokládalo. Ani tento pokrok ale zatím nestačí.

Podle nejpříznivějšího scénáře by se oteplení mohlo v polovině století zastavit přibližně na 1,7 až 1,8 stupně a do roku 2100 znovu klesnout na 1,5 stupně. Kromě výrazného omezení emisí by ale bylo nutné také ve velkém odstraňovat oxid uhličitý z atmosféry. Úspěch takového scénáře přitom není jistý.

„Překročení hranice neznamená kapitulaci. Stále můžeme zajistit, aby bylo co nejmenší a trvalo co nejkratší dobu,“ vzkázal generální tajemník OSN António Guterres.

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Náhledový obrázek: HZS Ústeckého kraje
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