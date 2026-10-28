Léky na recept přímo do Alzaboxu? Firma přichází s novou službou, podle ministerstva může porušovat zákon
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Michaela Lišková
dnes 28. října 2026 v 7:45
Čas čtení 1:20

Léky na recept přímo do Alzaboxu? Firma přichází s novou službou, podle ministerstva může porušovat zákon

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Vyzvednout si léky na předpis stejně jednoduše jako balíček z e-shopu? Alza představila novou službu, která má lidem ušetřit cestu do lékárny. Jenže ministerstvo zdravotnictví i lékárníci tvrdí, že současná pravidla něco takového neumožňují.

Alzabox
Zdroj: Alza / propagační materiály

Společnost Alza v pondělí 26. října představila pilotní projekt takzvaného asistovaného výdeje léků na předpis. Služba má být dostupná vybraným zákazníkům v Praze a okolí. Pacient v aplikaci zadá kód svého eReceptu, udělí firmě plnou moc a Alza za něj léky vyzvedne v lékárně a doručí do Alzaboxu, informovala ČTK.

Neznamená to ale, že si takhle budeš moct objednat úplně jakýkoliv lék. Podle Alzy musí každý případ posoudit lékárník, který rozhodne, zda je tento způsob předání vhodný.

Firma tvrdí, že postupuje v souladu se zákonem. Službu totiž nepovažuje za běžné zasílání léků, ale za jejich vyzvednutí na základě plné moci pacienta.

Ministerstvo: Plnou mocí zákon obejít nejde

Ministerstvo zdravotnictví ale vidí situaci jinak. Podle něj služba vykazuje znaky zásilkového výdeje léků na předpis, který česká legislativa zatím nepovoluje.

 

„Současná legislativa zásilkový výdej léků na předpis neumožňuje a tato pravidla nelze obcházet ani prostřednictvím plné moci nebo označením služby jako asistovaný výdej,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Institut Klinické a Experimentální medicíny - Ústavní lékárna
Zdroj: Institut Klinické a Experimentální medicíny - Ústavní lékárna/propagační materiál

Proti projektu se ohradila také Česká lékárnická komora. Upozorňuje, že při výdeji léků nejde jen o předání krabičky, ale také o kontrolu správného užívání, dávkování a možných rizik.

„Lék na předpis není běžné zboží. Osobní kontrola farmaceuta při výdeji je pojistkou, díky které lékárníci každý rok zachytí velké množství chyb na receptech, od špatné lékové formy až po nebezpečné kombinace léků,“ vysvětlil prezident komory Aleš Krebs.

 

Pokud Státní ústav pro kontrolu léčiv prokáže porušení zákona, může přistoupit k dozorovým opatřením a sankcím. Zatím ale žádné takové rozhodnutí nepadlo.

Pravidla se přitom možná brzy změní

Zajímavé je, že ministerstvo zdravotnictví samo připravuje novelu zákona, která by doručování léků na předpis do budoucna umožnila. Chce ale nastavit jasná pravidla, která zajistí bezpečnost pacientů.

Návrh nyní prochází připomínkovým řízením, které má skončit 30. října. Teprve poté může pokračovat legislativní proces.

„Chceme modernizovat lékárenskou péči, ale bezpečnost pacientů musí být vždy na prvním místě,“ uvedl ministr Vojtěch pro Zdravotnický deník.

Zda Alza bude moct službu provozovat i za současných podmínek, tak zatím zůstává otevřené. Rozhodující bude výklad zákona a případné kroky kontrolních úřadů.

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