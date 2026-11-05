Slavnostní vyhlášení Cen Jana Opletala 2026 se uskuteční už 11. listopadu v pražských Holešovicích.
Studentská komora Rady vysokých škol a spolek Díky, že můžem i letos ocení středoškoláky, vysokoškoláky a mladé lidi do 30 let, kteří svým nasazením a iniciativou pozitivně mění společnost.
Ceny Jana Opletala jsou udíleny už od roku 2004 při příležitosti úmrtí studenta Jana Opletala, který byl smrtelně postřelen během protinacistické demonstrace v roce 1939. Letos si laureáti odnesou sošku, jejíž autorkou je Sára Skoczková z Akademie výtvarných umění v Praze. Oceněné hledá Studentská komora Rady vysokých škol a spolek Díky, že můžem ve třech kategoriích.
Ve výboru těchto cen letos zasedli Jindra Lavrenčíková (předsedkyně, členka SK RVŠ), Vladimír Dzuro (osobnost za občanskou společnost), Václav Moravec (osobnost za občanskou společnost), Zdislava Pokorná (osobnost za občanskou společnost), Nina Špitálníková (osobnost za občanskou společnost), Matyáš Fales (člen SK RVŠ), Matěj Trejtnar (člen Díky, že můžem), Leona Zítová (členka Díky, že můžem), Jakub Fischer (zástupce vysokoškolského prostředí), Barbora Blodigová (zástupkyně středoškolského prostředí), Martin Pisarčik (laureát CJO 2025), Veronika Kamenská (laureátka CJO 2025), Anna Julie Wittmannová (laureátka CJO 2025).
Střední školy
Úplně nejmladšími, kteří mohou v rámci této soutěže získat Cenu Jana Opletala, jsou středoškoláci. I jejich příběhy jsou totiž nesmírně zajímavé.
Anita Janů
Zakladatelka projektu Ecinere, dříve pojmenovaného ZPopela, působila jako místopředsedkyně Studentského parlamentu Libereckého kraje, prošla Akademií Díky, že můžem a absolvovala stáž v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. Její projekt se zaměřuje na podporu mladých lidí, kteří se nečekaně setkají se ztrátou blízkého člověka. Cílem je, aby lidé, kteří se ocitli v náročné životní situaci, nezůstali sami a bez potřebné podpory.
Ludmila Kozlová
Tato finalistka iniciovala otevřený dopis proti popírání vědy na Ministerstvu životního prostředí, shromáždila přes 7 500 podpisů a jednala i s premiérem Andrejem Babišem ohledně jmenování ministra. Zároveň v současné době vytváří a lektoruje výukové programy, jezdí na mezinárodní konference a je laureátkou Ceny Josefa Vavrouška za přínos v oblasti environmentální osvěty.
Ondřej Roztomilý
Jeho jméno je spojeno se založením spolku Re:FORM, který na školách hájí práva studujících. Ondřej také vypracoval návrhy legislativních úprav školského zákona v oblasti žákovských samospráv. Následně skrze Re:FORM navázal spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a domluvil zapojení spolku do přípravy akčního plánu 2027–2029 ke Koncepci podpory mladých lidí. Díky němu také ePetici na Portálu občana může nově podepsat už patnáctiletý občan nebo občanka.
Vysoké školy
Zde najdeme především osobnosti, které využívají akademickou půdu ke změně, která pomůže nám všem. A naši pozornost si rozhodně zaslouží.
Jakub Čech
Občanský aktivista, novinář a držitel ceny Gratias Tibi, který se proslavil odhalováním kauz v rodném Prostějově. Aktuálně jako doktorand práv a senátor Univerzity Karlovy bojuje za práva studentů, férové přijímačky i lepší podmínky pro akademiky a ve svých odborných textech řeší mimo jiné diskriminaci v přístupu ke vzdělání.
Andrej Farkaš
Tento finalista je bývalým šéfem Studentské komory a místopředsedou Akademického senátu UK, který dlouhodobě posiloval vliv studujících a prosazoval transparentnost. Mimo jiné inicioval historicky první mimořádnou kontrolu hospodaření celé univerzity. Usiloval o profesionální a nezávislou samosprávu i bezpečné prostředí pro otevírání citlivých témat. Zásadní roli sehrál po tragické střelbě na Filozofické fakultě v roce 2023, kdy jako tajemník Nadačního fondu UK přímo organizoval pomoc zraněným a pozůstalým a garantoval fungování i důvěryhodnost sbírky.
Kateřina Kaprálová
Právnička a bývalá senátorka Univerzity Palackého, která systematicky propojuje lidská práva, vzdělávání a pomoc zranitelným skupinám. Od roku 2020 vede Středoškolský moot court, simulaci řízení před Evropským soudem pro lidská práva, kde mladé lidi učí kritickému myšlení a ochraně lidské důstojnosti či práv menšin. Kromě projektů jako Street Law či bezplatné právní poradny má za sebou i zásadní krizovou pomoc v praxi. Během pandemie covidu radila lidem v nouzi a po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu dva roky koordinovala na čtyři sta dobrovolníků v krajském asistenčním centru (KACPU).
Osobnosti do 30 let
Ceny také oceňují ty, kteří se do výše zmíněných kategorií už nevejdou, ale stále patří mezi mladé, kteří mění svět k lepšímu. Letos v této kategorii kvůli shodě hlasů najdeme hned pět finalistů a finalistek.
Petr Banda
Tento mladík v roce 2022 založil úspěšnou iniciativu Buď slyšet zaměřenou na zapojení mladých Romů a Romek do občanského a demokratického života. Pořádá širokou škálu akcí od workshopů a školních besed až po rozhovory s politiky a motivaci k volební účasti. Svůj hlas výrazně prosazuje i na mezinárodní scéně. Působil v Poradní radě pro mládež Rady Evropy, vedl sběr dat pro prestižní výzkum Stanfordovy univerzity o diskriminaci na trhu práce a od jara 2026 zastupuje Česko jako oficiální mládežnický delegát při OSN.
Anna Abramchuk
Do Česka utekla před ruskou invazí v patnácti letech, ale už o rok později sama aktivně pomáhala nově příchozím krajanům. V Jihlavě vedla neformální Ukrajinský dům, spoluzaložila dětský vzdělávací prostor Na křídlech a stála u zrodu mládežnického spolku Asociace MOST UA-CZ, který podporuje zapojení ukrajinské mládeže do veřejného dění. Zároveň vytrvale staví mosty k české společnosti. Zapojuje dobrovolníky do projektů jako Čistá Vysočina nebo Potravinová sbírka, pracovala pro Červený kříž a dnes působí jako tlumočnice v Centru na podporu integrace cizinců.
Marek Havrlík
Dlouhodobě bojuje za to, aby finanční tíseň nepřipravila děti o dětství a rozvoj. Z pozice manažera projektu Darujeme kroužky dětem zpřístupňuje volnočasové aktivity dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, což vnímá jako klíčový nástroj prevence sociálního vyloučení i podpory duševního zdraví. Jako náčelník Ligy lesní moudrosti pak staví na myšlence, že základy občanské společnosti a demokracie se budují už v raném věku. Soustředí se především na dospívající od 15 do 20 let, kterým nabízí bezpečný prostor pro seberealizaci a rozvoj odpovědnosti v období, kdy z běžných spolků obvykle odcházejí.
Marek Mach
Slovenský tvůrce s více než 230 tisíci sledujícími, který dlouhodobě bojuje proti nárůstu extremismu na Slovensku. Stojí za iniciativou Mladí proti fašizmu i navazujícím sdružením Mladí, skrze které vzdělává novou generaci o totalitních režimech a podporuje lidská práva včetně LGBTQ+ komunity. Výrazně se zasadil také o mobilizaci voličů. Před slovenskými volbami například pomáhal zorganizovat speciální volební vlaky pro studenty a krajany v Česku. Navzdory tomu, že v posledních měsících prochází léčbou onkologického onemocnění, ve veřejném působení nepolevuje a na sítích otevřeně sdílí osvětu o boji s rakovinou.
Markéta Gajdošová
Nutriční specialistka, která do české praxe i veřejného prostoru vytrvale přináší moderní přístup k výživě postavený na vědeckých důkazech (evidence-based). Boří mýty kolem dietní kultury, otevírá tabuizovaná témata poruch příjmu potravy a učí lidi budovat zdravý vztah k vlastnímu tělu i jídlu. Širší veřejnost vzdělává prostřednictvím populárního Nutri podcastu a své poradenské praxe MG COACHING, zároveň ale kultivuje i celou profesi. Skrze Nutri Akademii předává nejnovější poznatky ze zahraničních konferencí tuzemským odborníkům.