Místo poplatků podíl z daní nebo dobrovolné platby. Jaké plány má vláda s veřejnoprávními médii?
0
0
0
Anna-Marie Vondráková
dnes 6. listopadu 2026 v 7:15
Čas čtení 1:49

Místo poplatků podíl z daní nebo dobrovolné platby. Jaké plány má vláda s veřejnoprávními médii?

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Místo poplatků podíl z daní nebo dobrovolné platby. Jaké plány má vláda s veřejnoprávními médii?
Zdroj: Michal Drahný/Refresher

Financování České televize a Českého rozhlasu možná čeká nečekaný obrat.

Vládní koalice nedávno protlačila v prvním čtení změnu financování zmíněných médií. Ale dle serveru Novinky nyní uvažuje o úplně novém scénáři. Média by mohla být financována z vybraných daní, a to podle pevného koeficientu. Novinkou by měly být i dobrovolné příspěvky diváků.

5. listopadu 2026 v 13:30 Čas čtení 4:15 Jsou mladí a mění svět k lepšímu. Tohle jsou finalisté a finalistky Cen Jana Opletala Jsou mladí a mění svět k lepšímu. Tohle jsou finalisté a finalistky Cen Jana Opletala

Zrušení koncesionářských poplatků zůstává pro kabinet Andreje Babiše (ANO) absolutní prioritou, ze které údajně neustoupí. „Na náměstích jsme lidem slíbili, že poplatky zrušíme. I s tímto programem jsme vyhráli svobodné, demokratické volby. Teď to uděláme,“ prohlásil lídr hnutí ANO.

Zákon z pera ministra Oty Klempíře (Motoristé), který prošel prvním čtením, původně navrhoval nahradit poplatky pevným státním příspěvkem (5,7 miliardy pro ČT a 2 miliardy pro ČRo). Pro média by to ovšem znamenalo výrazné škrty. Tento plán sklidil velkou kritiku u opozice, odborníků a údajně budí obavy i uvnitř hnutí ANO.

Vláda proto podle informací Novinek nyní kalkuluje s variantou, kterou připravil místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO). Státní podpora by se počítala jako „automat“ na základě pevného koeficientu z vybraných daní a peníze by plynuly do speciálního fondu. Odpadlo by tak každoroční schvalování peněz politiky a částka by se rovnou průběžně valorizovala.

Dobrovolné příspěvky s limitem

Zásadní inovací má být možnost posílat veřejnoprávním médiím peníze dobrovolně. „Budeme navrhovat dobrovolnost poplatků, kdo chce, ať platí, kdo nechce, nebude platit. My tam samozřejmě budeme garantovat nějakou částku. A chci přijít s nějakým návrhem, že peníze nejsou přímo z rozpočtu,“ uvedl premiér Andrej Babiš dle České televize. Aby si ovšem televizi či rozhlas nemohli „koupit“ bohatí dárci, měly by mít tyto příspěvky jasný strop ve výši stávajících poplatků (155 Kč pro ČT a 50 Kč pro ČRo).

S principem dobrovolnosti souhlasí i šéf SPD Tomio Okamura: „Kdo se chce dívat, tak si to zaplatí. Já na Českou televizi nekoukám 15 let.“

Projednávání zákona provázejí obrovské emoce veřejnosti. Babiš podle ČT24 přiznal, že ho reakce občanské společnosti překvapila, a během uplynulého víkendu strávil 14 hodin vyřizováním zpráv a telefonátů s nespokojenými lidmi. „Snažil jsem se s těmi lidmi diskutovat i po telefonu. Ale nešlo to, oni zkrátka jsou přesvědčení, je tam ta obrovská nenávist,“ postěžoval si s tím, že vláda opozici ve druhém čtení nebude v diskusi nijak omezovat.

Opozice žádá pojistku

Zástupci opozice dosavadní návrhy ostře odmítají. ODS žádá, aby byl do zákona zakomponován mechanismus, díky kterému by změny ohledně médií musely projít i Senátem bez toho, aby jej Sněmovna mohla přehlasovat. Vládní koalice ale tuto „pojistku“ odmítá s tím, že dříve ji nepožadovala ani vláda Petra Fialy.

6. listopadu 2026 v 10:45 Čas čtení 0:38 Část Prahy zasáhl výpadek elektřiny. Jednání přerušila i Sněmovna Část Prahy zasáhl výpadek elektřiny. Jednání přerušila i Sněmovna

Opoziční politici každopádně stávající vládní snahy kritizují. Předseda ODS Martin Kupka pro Novinky.cz na adresu současného návrhu uvedl: „Stávající zákon si vyžaduje jediné – hodit do koše.“ Předseda STAN Vít Rakušan pro stejný server dodal, že napojení na rozpočet ohrožuje předvídatelnost, prohloubí státní deficit a dává prostor k vlivu aktuálně vládnoucí politické garnitury.

25. října 2026 v 14:15 Čas čtení 1:55 Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
5. listopadu 2026 v 12:25 Čas čtení 1:25 Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
4. listopadu 2026 v 16:53 Čas čtení 1:25 K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: novinky.cz, ceskatelevize.cz, denikn.cz
Náhledový obrázek: Michal Drahný/Refresher
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko Protest
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 2 dny
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
dnes v 07:15
Místo poplatků podíl z daní nebo dobrovolné platby. Jaké plány má vláda s veřejnoprávními médii?
Místo poplatků podíl z daní nebo dobrovolné platby. Jaké plány má vláda s veřejnoprávními médii?
včera v 12:25
Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
před hodinou
Část Prahy zasáhl výpadek elektřiny. Jednání přerušila i Sněmovna
Část Prahy zasáhl výpadek elektřiny. Jednání přerušila i Sněmovna
před 3 hodinami
„Rusko vede hybridní válku a kdo to nechce vidět, strká hlavu do písku,“ varoval Pavel po V4
„Rusko vede hybridní válku a kdo to nechce vidět, strká hlavu do písku,“ varoval Pavel po V4
před 2 dny
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
včera v 12:25
Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
dnes v 07:15
Místo poplatků podíl z daní nebo dobrovolné platby. Jaké plány má vláda s veřejnoprávními médii?
Místo poplatků podíl z daní nebo dobrovolné platby. Jaké plány má vláda s veřejnoprávními médii?
včera v 11:40
Na pražském letišti se zřítil kus stropu. Nikoho naštěstí nezranil
Na pražském letišti se zřítil kus stropu. Nikoho naštěstí nezranil
před 2 dny
WhatsApp zavádí čtyři změny. Zprávy si připneš natrvalo a snadněji najdeš důležité konverzace
WhatsApp zavádí čtyři změny. Zprávy si připneš natrvalo a snadněji najdeš důležité konverzace
31. 10. 2026 10:15
Celé Česko brzy zasype sníh: O víkendu nasněží až 25 centimetrů na horách. Víme, kdy se dočkáme i v nížině
Celé Česko brzy zasype sníh: O víkendu nasněží až 25 centimetrů na horách. Víme, kdy se dočkáme i v nížině
před 2 dny
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
1. 11. 2026 16:00
Skončila legendární restaurace U Jarolímků. Hospodu, kde si dával pivo i Hrabal, nahradí byty
Skončila legendární restaurace U Jarolímků. Hospodu, kde si dával pivo i Hrabal, nahradí byty
2
31. 10. 2026 12:59
„Vysílání bude velmi omezené.“ Víme, jak bude vypadat stávka České televize a rozhlasu 3. listopadu
„Vysílání bude velmi omezené.“ Víme, jak bude vypadat stávka České televize a rozhlasu 3. listopadu
8
1. 11. 2026 11:30
Rajchl se nevybíravě opřel do šéfky Díky, že můžem. Zastali se jí Mádl, Nerudová i Minář
Rajchl se nevybíravě opřel do šéfky Díky, že můžem. Zastali se jí Mádl, Nerudová i Minář
Lifestyle news
Prvenství mezi letošními českými filmy zatím patří pohádce. Princeznu si zahrála začínající herečka
před 49 minutami
Club Kid, blízkost, dospívání. Začíná 27. ročník queer filmového festivalu Mezipatra
včera v 18:00
FattyPillow dostal od dárce 250 tisíc korun. Většinu mu poslal zpátky
včera v 16:00
Jak se žije Romům v Česku? Zkušenost s diskriminací přibližuje hra V mojí kůži
před 2 dny
Harry Potter v ilustrované edici? Yes, please. Nové vydání vyjde u příležitosti startu seriálu
před 2 dny
Obešel celý svět a po 28 letech se vrátil domů. Anglický dobrodruh řeší, co teď se sebou bude dělat
před 2 dny
Evropské supermarkety čelí útoku hackerů. Napadli jejich lednice
před 3 dny
Heidi Klum vyhrála Halloween a rozzuřila internet. Modelka omylem vyspoilovala jeden z nejočekávanějších filmů příštích let
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejžádanějších knih letošních Vánoc. Táhne hlavně fantasy
před 4 dny
Česko Všechno
„Voliči Trumpovi vystavili účet.“ Ztráta Kongresu může tvrdě dopadnout i na Evropu, varuje český analytik
včera v 16:40
„Voliči Trumpovi vystavili účet.“ Ztráta Kongresu může tvrdě dopadnout i na Evropu, varuje český analytik
Zeptali jsme se odborníka, jak výsledky voleb ovlivní Spojené státy i situaci v Evropě.
„Rusko vede hybridní válku a kdo to nechce vidět, strká hlavu do písku,“ varoval Pavel po V4
před 3 hodinami
„Rusko vede hybridní válku a kdo to nechce vidět, strká hlavu do písku,“ varoval Pavel po V4
Jsou mladí a mění svět k lepšímu. Tohle jsou finalisté a finalistky Cen Jana Opletala
včera v 13:30
Jsou mladí a mění svět k lepšímu. Tohle jsou finalisté a finalistky Cen Jana Opletala
Bývalý šéf sekretariátu Správy jeskyní čelí stíhání. Samuela Kocandu policie viní ze znásilnění i podvodů
včera v 10:30
Bývalý šéf sekretariátu Správy jeskyní čelí stíhání. Samuela Kocandu policie viní ze znásilnění i podvodů
Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
včera v 12:25
Letadla v Evropě ohrožují bombové hrozby. V Praze nouzově přistála už čtyři
Vyhazovy s ostrahou a tisíce podpisů. Lidé chtějí odvolání šéfa KRNAP
před 2 dny
Vyhazovy s ostrahou a tisíce podpisů. Lidé chtějí odvolání šéfa KRNAP
Politika Všechno
„Voliči Trumpovi vystavili účet.“ Ztráta Kongresu může tvrdě dopadnout i na Evropu, varuje český analytik
včera v 16:40
„Voliči Trumpovi vystavili účet.“ Ztráta Kongresu může tvrdě dopadnout i na Evropu, varuje český analytik
před 3 dny
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
před 3 hodinami
„Rusko vede hybridní válku a kdo to nechce vidět, strká hlavu do písku,“ varoval Pavel po V4
Zahraničí Všechno
Protesty ve Francii sílí. V ulicích jsou statisíce lidí, zavřely školy i Eiffelova věž
včera v 17:30
Protesty ve Francii sílí. V ulicích jsou statisíce lidí, zavřely školy i Eiffelova věž
včera v 15:45
„Bezpečnost je priorita.“ Evropská unie se vyjádřila k sérii bombových poplachů na evropských letech
2. 11. 2026 8:24
Soukromé letadlo s devíti lidmi se zřítilo mezi rodinné domy na Floridě: Po dopadu explodovalo
Česko Všechno
„Voliči Trumpovi vystavili účet.“ Ztráta Kongresu může tvrdě dopadnout i na Evropu, varuje český analytik
včera v 16:40
„Voliči Trumpovi vystavili účet.“ Ztráta Kongresu může tvrdě dopadnout i na Evropu, varuje český analytik
před 3 hodinami
„Rusko vede hybridní válku a kdo to nechce vidět, strká hlavu do písku,“ varoval Pavel po V4
včera v 13:30
Jsou mladí a mění svět k lepšímu. Tohle jsou finalisté a finalistky Cen Jana Opletala

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Část Prahy zasáhl výpadek elektřiny. Jednání přerušila i Sněmovna
před hodinou
Část Prahy zasáhl výpadek elektřiny. Jednání přerušila i Sněmovna
Problém by měl být vyřešen během dopoledne.
„Rusko vede hybridní válku a kdo to nechce vidět, strká hlavu do písku,“ varoval Pavel po V4
před 3 hodinami
„Rusko vede hybridní válku a kdo to nechce vidět, strká hlavu do písku,“ varoval Pavel po V4
Protesty ve Francii sílí. V ulicích jsou statisíce lidí, zavřely školy i Eiffelova věž
včera v 17:30
Protesty ve Francii sílí. V ulicích jsou statisíce lidí, zavřely školy i Eiffelova věž
Co nám k situaci řekl mluvčí parku?
včera v 14:30
Co nám k situaci řekl mluvčí parku?
Na Slovensku začíná summit prezidentů V4. Přijede Pavel i Ursula von der Leyen
před 2 dny
Na Slovensku začíná summit prezidentů V4. Přijede Pavel i Ursula von der Leyen
Více