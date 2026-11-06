Financování České televize a Českého rozhlasu možná čeká nečekaný obrat.
Vládní koalice nedávno protlačila v prvním čtení změnu financování zmíněných médií. Ale dle serveru Novinky nyní uvažuje o úplně novém scénáři. Média by mohla být financována z vybraných daní, a to podle pevného koeficientu. Novinkou by měly být i dobrovolné příspěvky diváků.
Zrušení koncesionářských poplatků zůstává pro kabinet Andreje Babiše (ANO) absolutní prioritou, ze které údajně neustoupí. „Na náměstích jsme lidem slíbili, že poplatky zrušíme. I s tímto programem jsme vyhráli svobodné, demokratické volby. Teď to uděláme,“ prohlásil lídr hnutí ANO.
Zákon z pera ministra Oty Klempíře (Motoristé), který prošel prvním čtením, původně navrhoval nahradit poplatky pevným státním příspěvkem (5,7 miliardy pro ČT a 2 miliardy pro ČRo). Pro média by to ovšem znamenalo výrazné škrty. Tento plán sklidil velkou kritiku u opozice, odborníků a údajně budí obavy i uvnitř hnutí ANO.
Vláda proto podle informací Novinek nyní kalkuluje s variantou, kterou připravil místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO). Státní podpora by se počítala jako „automat“ na základě pevného koeficientu z vybraných daní a peníze by plynuly do speciálního fondu. Odpadlo by tak každoroční schvalování peněz politiky a částka by se rovnou průběžně valorizovala.
Dobrovolné příspěvky s limitem
Zásadní inovací má být možnost posílat veřejnoprávním médiím peníze dobrovolně. „Budeme navrhovat dobrovolnost poplatků, kdo chce, ať platí, kdo nechce, nebude platit. My tam samozřejmě budeme garantovat nějakou částku. A chci přijít s nějakým návrhem, že peníze nejsou přímo z rozpočtu,“ uvedl premiér Andrej Babiš dle České televize. Aby si ovšem televizi či rozhlas nemohli „koupit“ bohatí dárci, měly by mít tyto příspěvky jasný strop ve výši stávajících poplatků (155 Kč pro ČT a 50 Kč pro ČRo).
S principem dobrovolnosti souhlasí i šéf SPD Tomio Okamura: „Kdo se chce dívat, tak si to zaplatí. Já na Českou televizi nekoukám 15 let.“
Projednávání zákona provázejí obrovské emoce veřejnosti. Babiš podle ČT24 přiznal, že ho reakce občanské společnosti překvapila, a během uplynulého víkendu strávil 14 hodin vyřizováním zpráv a telefonátů s nespokojenými lidmi. „Snažil jsem se s těmi lidmi diskutovat i po telefonu. Ale nešlo to, oni zkrátka jsou přesvědčení, je tam ta obrovská nenávist,“ postěžoval si s tím, že vláda opozici ve druhém čtení nebude v diskusi nijak omezovat.
Opozice žádá pojistku
Zástupci opozice dosavadní návrhy ostře odmítají. ODS žádá, aby byl do zákona zakomponován mechanismus, díky kterému by změny ohledně médií musely projít i Senátem bez toho, aby jej Sněmovna mohla přehlasovat. Vládní koalice ale tuto „pojistku“ odmítá s tím, že dříve ji nepožadovala ani vláda Petra Fialy.
Opoziční politici každopádně stávající vládní snahy kritizují. Předseda ODS Martin Kupka pro Novinky.cz na adresu současného návrhu uvedl: „Stávající zákon si vyžaduje jediné – hodit do koše.“ Předseda STAN Vít Rakušan pro stejný server dodal, že napojení na rozpočet ohrožuje předvídatelnost, prohloubí státní deficit a dává prostor k vlivu aktuálně vládnoucí politické garnitury.