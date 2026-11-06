I v pátek některá letadla na letišti v Ruzyni přistávala za asistence policie.
Česká policie se v pátek opět zabývala anonymními výhrůžkami o umístění bomby na palubě letadel, která odlétají z letiště Václava Havla v Praze nebo na něm přistávají. Zhruba po dvou hodinách na sociální síti X uvedla, že pyrotechnické prohlídky žádné výbušniny neodhalily, informuje TASR.
„Dnes se opět opakuje výhrůžka umístění výbušného zařízení na palubě většího počtu letadel směřujících na letiště Václava Havla v Praze i z něj odlétajících. Ve spolupráci s letištěm jsme přijali nezbytná bezpečnostní opatření s minimálním dopadem na běžný provoz letiště. Případem se nadále zabýváme,“ uvedla policie.
Podle serveru Novinky.cz se situace týkala devíti letadel, z nichž pět se připravovalo na odlet a čtyři plánovaly přistání. Všechna letadla podle webu zkontroloval pyrotechnik, přičemž letiště bylo stále v plném provozu.
Policie kolem 13:00 potvrdila, že v letadlech nebyly nalezeny žádné bomby. „Bezpečnostní opatření na pražském letišti právě skončila, pyrotechnické prohlídky byly negativní a provoz je již plně obnoven,“ napsala na síti X.
Ve čtvrtek nahlásil anonymní oznamovatel bombu ve čtyřech letadlech směřujících do Prahy a také přímo na letišti. Pyrotechnická prohlídka nakonec žádný výbušný systém neodhalila. Případem se zabývá Národní ústředí proti terorismu, extremismu a kyberkriminalitě (NCTEKK). Podobné hrozby se v uplynulých dnech opakovaly v různých částech Evropy. Zatím není jasné, zda spolu souvisejí, ani kdo za ně nese odpovědnost.