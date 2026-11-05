„Bezpečnost je priorita.“ Evropská unie se vyjádřila k sérii bombových poplachů na evropských letech
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TASR
dnes 5. listopadu 2026 v 15:45
Čas čtení 1:02

„Bezpečnost je priorita.“ Evropská unie se vyjádřila k sérii bombových poplachů na evropských letech

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„Bezpečnost je priorita.“ Evropská unie se vyjádřila k sérii bombových poplachů na evropských letech
Zdroj: TASR/AP Photo/Gregorio Borgia

Čtyři letadla musela za asistence policie nouzově přistát i v Praze.

Evropská unie ve čtvrtek uvedla, že zatím není jasné, zda je série falešných bombových hrozeb namířených proti evropským letům vzájemně propojená. Situaci podle ní pozorně sleduje ve spolupráci s vnitrostátními orgány. Informuje o tom agentura TASR na základě zprávy agentury AFP.

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„Jakékoli hrozby vůči civilistům jsou nepřijatelné. Zajištění bezpečnosti občanů zůstává prioritou,“ napsal na sociální síti X evropský komisař pro udržitelnou dopravu a cestovní ruch Apostolos Tzitzikostas. Komise je podle něj v kontaktu s dotčenými členskými státy a s Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA). Byl rovněž aktivován mechanismus EU pro výměnu informací v oblasti letecké bezpečnosti.

Tzitzikostas požádal vnitrostátní orgány odpovědné za posuzování bezpečnostních hrozeb a vyšetřování incidentů, aby úzce spolupracovaly s provozovateli letišť, leteckými společnostmi a bezpečnostními složkami. Podle eurokomisaře je předčasné vyvozovat závěry o tom, zda tyto incidenty spolu souvisejí, jelikož vnitrostátní vyšetřování stále probíhají.

Podle portálu Politico Europe zasáhly ve čtvrtek bombové výhrůžky nejméně 15 letů v Evropě. Dalších sedm letů bylo terčem výhrůžek již na začátku týdne. Letadlo společnosti Aer Lingus na trase z Dublinu do Říma bylo podle televize Euronews za doprovodu vojenských letadel odkloněno na letiště v Évreux západně od Paříže.Všech 157 lidí na palubě se podle francouzské vlády dostalo do bezpečí.

Let společnosti Wizz Air z Milána do Varšavy podle BBC přistál ve Vídni a letadlo společnosti Ryanair na trase z Londýna do Sofie v Plovdivu. Při kontrolách nebyly nalezeny žádné výbušniny. Některé letecké společnosti obdržely výhrůžky e-mailem. Expert na bezpečnost letecké dopravy Paul Mason pro BBC uvedl, že rozsah výhrůžek naznačuje úmyslný čin. K odpovědnosti za ně se nikdo nepřihlásil.

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Zdroj: TASR
Náhledový obrázek: TASR/AP Photo/Gregorio Borgia
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