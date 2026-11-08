Itálie neprávem uvěznila muže kvůli chybě ve jméně: Na odškodné čekal 10 let

Neuvěřitelný příběh byrokratického selhání z Itálie ukazuje, jak může triviální administrativní nepozornost zničit lidský život.
Případ začal už v roce 2011 při velkém policejním zásahu proti benátské drogové scéně. Kriminalisté tehdy omylem zařadili 53letého Severoafričana na seznam klíčových distributorů omamných látek, uvádí portál Fanpage. K záměně osob došlo kvůli jedinému překlepu v příjmení. Muž putoval do věznice Santa Maria Maggiore, kde v nejistotě strávil 465 dní, tedy přibližně 15 měsíců. Teprve soudce v rámci předběžného řízení upozornil na zarážející fakt, že vyšetřovatelé drží v cele nesprávnou osobu, a nařídil jeho okamžité propuštění.
Úřednické faux pas z něj udělalo bezdomovce
Soudní satisfakce přišla v roce 2016, kdy mu odvolací soud v Benátkách přiznal odškodné ve výši 109 tisíc eur (2,6 milionu korun) za nezákonné věznění. Paradoxně peníze na účet nikdy nedorazily. Úřady při administrativním zpracování odškodnění znovu uvedly jeho jméno s chybou. Podle Corriere del Veneto systém kvůli nesouladu osobních údajů převod financí zastavil. Poškozený muž mezitím přišel o práci, bydlení i platné doklady a následující roky přežíval jako bezdomovec v provincii Treviso, odkázaný na stravu od dobrovolníků.
Desetiletou patovou situaci vyřešila jednoduchá žádost
Konec absurdního trápení přinesla až bezplatná právní poradna Avvocato di strada, na kterou se zoufalý muž obrátil. Advokátka Isabella Arena při kontrole spisů s úžasem zjistila, že přiznané odškodnění visí na státních účtech celých deset let jen kvůli chybně zapsanému písmenu. Po podání formální žádosti o opravu údajů se finance konečně podařilo odblokovat. Přestože se muž peněz nakonec dočká, patnáct měsíců za mřížemi a další dekádu ztraceného života na ulici mu stát už nevrátí.