Při ranní srážce dvou osobních vlaků na železničním mostě u pražského hlavního nádraží utrpělo zranění 46 lidí, z toho čtyři těžká včetně obou strojvedoucích, a celková škoda přesáhne 16 milionů korun.
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika měly dechové zkoušky na alkohol u obou strojvedoucích negativní výsledek a nehoda se stala krátce po sedmé hodině mezi spoji jedoucími z Mladé Boleslavi a do Milovic.
Dosavadní zjištění a dostupné záběry naznačují, že příčinou kolize mohlo být projetí návěstidla zakazujícího jízdu vlakem odjíždějícím z hlavního nádraží. Okolnosti nehody nyní vyšetřuje policie společně s Drážní inspekcí, přičemž finální závěry o tom, zda šlo o technickou závadu nebo selhání lidského faktoru, budou známé až za několik měsíců.