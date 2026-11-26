Papež Lev XIV. označil neúspěch klimatické konference OSN COP31, která skončila bez závěrečné dohody, za znepokojivý. Zároveň vyzval světové lídry k větší solidaritě a zásadním změnám v boji proti klimatické krizi.
Papež Lev XIV. ve středu kritizoval neúspěch klimatické konference Organizace spojených národů COP31, která skončila v neděli bez dosažení závěrečné dohody. Tento výsledek označil za znepokojivý a vyzval světové lídry, aby zintenzivnili úsilí v boji proti klimatickým změnám. TASR o tom informuje na základě zprávy agentury Reuters.
„Vzhledem k rostoucí frekvenci extrémních přírodních jevů souvisejících s klimatickou krizí je znepokojivé, že konference COP31 skončila, aniž by mezinárodní společenství přijalo jasné závazky k jejímu vážnému a odpovědnému řešení,“ uvedl papež během své týdenní audience na Svatopetrském náměstí.
„Tato situace vyžaduje obnovený smysl pro společnou odpovědnost, nové formy solidarity mezi národy a zásadní změny v chování, socioekonomických systémech a řízení našich společností,“ dodal Lev XIV.
Jednání na summitu COP31 ztroskotala v neděli, když Evropská unie a další země odmítly závěrečnou dohodu navrženou předsedy této konference, Tureckem a Austrálií. Podle kritiků byl návrh příliš slabý na to, aby podpořil boj proti globálnímu oteplování.