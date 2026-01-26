Dvakrát utekl z psychiatrické léčebny v Bohnicích, soud mu nyní uložil trest.
Cizince, který během loňského podzimu dvakrát utekl z bohnické psychiatrické léčebny, potrestal soud sedmi měsíci vězení za maření výkonu úředního rozhodnutí a dále je na pět let vyhoštěn z Česka. Muž se však odvolal.
Šestadvacetiletý muž původem z Ukrajiny byl v léčebně kvůli sérii násilných útoků z počátku roku 2024, kdy ubil muže u Kyjského rybníka, napadl dvě osoby v Kunratickém lese a na ženu s kočárkem zaútočil sekerou. Tyto případy se musely odložit vzhledem k tomu, že byl pachatel tehdy podle znalců kvůli schizofrenii nepříčetný. „Někdy vzniká mylný dojem, že když je někdo jednou nepříčetný, tak je navždy nepříčetný. Tak to ale není,“ vysvětlil soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák.
Je velmi nebezpečný okolí
Muž věděl, proč je v léčebně, kvůli čemu je léčen a jakých trestných činů se dopustil, i tak utekl, jak uvádí soudce. „Obžalovaný je opravdu nebezpečný a jako společnost se před takovými osobami musíme bránit,“ varuje Novák.
Státní zástupkyně Martina Adámková označila útěky za vysoce nebezpečné a žádala přísnější trest i desetileté vyhoštění, soud však rozhodl mírněji. Muž je od druhého útěku ve vazbě.
Soud mezitím změnil ochranné léčení na zabezpečovací detenci, která má zajistit ochranu veřejnosti. I toto rozhodnutí zatím není pravomocné. Pokud verdikty potvrdí městský soud, muž po výkonu trestu zamíří do detenčního zařízení a teprve poté by mohl být vyhoštěn z Česka.