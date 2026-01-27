Důvodem je, že zločinecké skupiny čím dál častěji využívají děti mladší 15 let, protože jim za závažné násilné činy nehrozí trest odnětí svobody.
Švédská vláda v pondělí oznámila, že pokračuje v přípravě kontroverzního návrhu zákona, který by snížil věk trestní odpovědnosti za závažné trestné činy z 15 na 13 let. Policie, vězeňská správa i prokuratura již vyjádřily nesouhlas s tímto krokem.
Ministr spravedlnosti Gunnar Strömmer uvedl na tiskové konferenci, že nejde o všeobecné snížení věku trestní odpovědnosti. „Mluvíme zde spíše o snížení při nejzávažnějších zločinech, jako jsou vražda, pokus o vraždu, závažné bombové útoky, závažné trestné činy se zbraní a znásilnění s přitěžujícími okolnostmi,“ objasnil Strömmer.
Skandinávská země bojuje už více než 10 let s nárůstem organizovaného zločinu, který se týká zejména vyrovnávání účtů mezi gangy či boje o kontrolu nad trhem s drogami. Zločinecké sítě přitom čím dál častěji verbují do svých řad děti mladší než 15 let, protože jim za střelbu či například bombové útoky nehrozí vězení.
Vláda v září oznámila plány na snížení věku na 13 let a zaslala návrh zákona 126 úřadům a organizacím k posouzení. Podle agentury AFP mnohé z nich plán kritizovaly a odmítly. Zdůraznily například, že vězeňský systém není přizpůsoben tak mladým lidem, a mohlo by proto docházet k porušování práv dětí.
Šéf rezortu spravedlnosti v pondělí uvedl, že bere na vědomí kritiku, ale připomenul také naléhavost okolností. „Opatření, která přijmeme, musí reagovat na závažnost situace,“ prohlásil. Podle jeho slov by se změna mohla zavést dočasně na období pěti let. Návrh nejprve posoudí švédská legislativní rada, která zkoumá návrhy zákonů předtím, než je dostane parlament. Strömmer konstatoval, že zákon by podle plánů mohl nabýt účinnosti již v létě.