Odchod Václava Moravce vyvolal vlnu reakcí ze všech stran.
Po jednadvaceti letech moderování Václav Moravec oznámil, že opouští Českou televizi. Svůj odchod ohlásil v neděli v přímém přenosu na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce s tím, že už nemůže dále zaručit nezávislost redakční práce a kritickou reflexi veřejných událostí, jak to vyžaduje kodex veřejnoprávní televize.
„Určitě je v ČR mnoho dalších moderátorů, které Česká televize asi osloví a kteří budou schopni také moderovat kvalitní pořady,“ řekl novinářům Tomio Okamura (SPD).
„Není ho škoda“
K situaci se vyjádřil i Jindřich Rajchl (PRO), který nešetřil kritikou. „Dnešní tragicky nezvládnutá a jednostranně vedená debata je nejlepším důkazem toho, že Václav Moravec měl v ČT skončit už dávno. Není ho škoda. Jdi a už se nevracej,“ napsal Rajchl na svém Facebooku.
Na odchod Václava Moravce reagoval i bývalý premiér Jiří Paroubek. „Václav Moravec nebyl nikdy nezávislý. Vždy byl jasně na straně dnešní parlamentní opozice, dřívějších stran vládní koalice. Nominace do jeho pořadů byla jednostranná, což umožňovalo tendenční přístup k domácí i světové politice. Byl jedním z hlavních sloupů mediálního mainstreamu,“ uvedl pro Parlamentní listy.
Děkovná slova
Mnozí politici Moravcovi děkovali. „Václavu Moravcovi patří velké poděkování za vše, co pro Českou televizi, ale i pro nezávislou a objektivní žurnalistiku v Česku udělal,“ napsal na sociální síti X poslanec za ODS Martin Kupka. „Byť okolnosti, za kterých odchází, mohou doprovázet různé pochybnosti, budeme pečlivě hlídat dění v ČT a bránit jakýmkoli zhůvěřilostem, které by z Kavčích hor mohly vycházet,“ dodal.
„Děkuji Václavu Moravcovi jménem všech Pirátek a Pirátů za jeho práci, za těch jednadvacet let v České televizi, za jeho přístup i za úroveň debaty, kterou nastolil v České televizi,“ vyjádřil se i předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Děkovná slova obdržel Václav Moravec i od předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla a od europoslankyně Danuše Nerudové (STAN).
A co na to Česká televize?
Česká televize ve vyjádření uvedla, že situaci bude v dalších dnech řešit. „Zásadně ale odmítáme tvrzení Václava Moravce, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce. Na Václava Moravce v pozici moderátora hlavní politické diskuse ČT se vztahuje zcela standardní editoriální přístup, stejně jako na všechny ostatní moderátorky či moderátory dalších pořadů ČT,“ uvedl mluvčí České televize Michal Pleskot.