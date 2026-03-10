Dítě zachránili kolemjdoucí.
V Petrohradu nechali rodiče osmnáctiměsíční miminko pod dohledem jeho osmnáctiletého bratra. Ten hrál počítačové hry v sousedním pokoji, zatímco malé dítě spalo. Dítě se však probudilo a dostalo se k oknu. Informoval o tom server MIR24.
Teprve když starší bratr slyšel křik kolemjdoucích z ulice, vběhl do pokoje a zjistil, že jeho mladší bratr už stojí na římse, jeho pádu už ale nezabránil. Když lidé na ulici dítě uviděli, okamžitě se začali shromažďovat pod oknem.
Zaměstnankyně nedalekého obchodu zareagovaly pohotově a padající dítě se jim podařilo zachytit do kabátu, díky čemuž se vyhnulo přímému dopadu na zem. Přesto dítě utrpělo vážná zranění. Chlapce následně převezli do dětské nemocnice a jeho stav je stabilizovaný.