Podle seismologů dosáhlo až stupně šest Richterovy škály.
Otřesy byly zaznamenány těsně po půlnoci. Epicentrum se dle serveru Corriere della Sera nacházelo v Tyrhénském moři, jen 35 kilometrů od Neapole. Podle úřadů nebyly zatím nahlášeny žádné úrazy spojené se zemětřesením. Ačkoliv bylo mimořádně silné, nacházelo se ve velké hloubce.
Lidé tak otřesy o síle šest na Richterově stupnici téměř nepocítili. Podle seismologů z italského Národního institutu geofyziky a vulkanologie byly totiž zaznamenány v hloubce 414 kilometrů. Znatelné bylo zemětřesení převážně ve městech Anacapri, které je od epicentra vzdálené zhruba osm kilometrů, a Capri, které je vzdálené 10 kilometrů.
Seismologové původně uvedli, že lze očekávat až střední škody na majetku, žádné ale zatím nahlášeny nebyly. Podle Geologické služby Spojených států amerických zatím nehrozí ani nebezpečí sesuvů půdy.