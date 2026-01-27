Zvolené datum se váže ke 27. lednu 1945, kdy Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau.
Už od začátku tohoto týdne si lidé na různých vzpomínkových akcích po celém světě připomínají Mezinárodní den památky obětí holocaustu, který připadá na pátek 27. ledna. Celosvětově se poprvé připomínal v roce 2006, v Německu se každoroční vzpomínky na oběti holocaustu začaly konat o deset let dříve. Vzpomínkové akce se konají i v Česku.
Zvolené datum se symbolicky váže ke 27. lednu 1945, kdy Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau. Největší koncentrační a vyhlazovací tábor nacisté postavili u polského města Osvětim v roce 1940.
Historie, která se nesmí zapomenout
Původně sloužil k internaci politických vězňů a válečných zajatců. Postupně ho rozšiřovali na rozlehlý pracovní a vyhlazovací koncentrační tábor pro Židy, které do něj přiváželi z celé Evropy. V táboře použili 3. září 1941 poprvé jedovatý plyn cyklon B a v plynové komoře jím zabili 600 sovětských válečných zajatců a 250 dalších vězňů. Podle odhadů historiků v táboře nacisté zabili asi 1,2 milionu lidí, většinou židovského původu.
Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu pořádala ve spolupráci se Senátem taky vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Záznam setkání najdeš na ČT24.