Velitel ICE po událostech v Minnesotě údajně končí. Washington to zatím popírá

Podle zdrojů agentury Reuters s odkazem na The Atlantic byl Gregory „Greg“ Bovino, vůdčí postava federální imigrační operace v Minneapolisu, odvolán z funkce „commander at large“ po probíhajících protestech a kritice vedení zásahu.
Bovino se stal veřejnou tváří tvrdé imigrační kampaně, kterou do Minnesoty vyslala administrativa prezidenta Donalda Trumpa v rámci rozsáhlé operace Operation Metro Surge. Kritika se výrazně vyostřila poté, co při dvou incidentech — včetně sobotní střelby, při níž zemřel 37letý zdravotník Alex Pretti — usmrtili agenti pod jeho velením americké občany a Bovino jejich postup následně hájil a lhal o něm navzdory video důkazům i odporu veřejnosti a místních úřadů.
Oficiální představitelé Ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) ale podle agentury AFP popírají, že by byl Bovino skutečně zbaven funkcí, a tvrdí, že zůstává klíčovou součástí administrativního týmu. Podle mluvčí Tricie McLaughlinové Bovino „nebyl odvolán“ a jeho přesun do Kalifornie je součástí reorganizace nasazení, nikoli trestu.
Seznam Zprávy zdůrazňují, že celá situace odráží rostoucí politický tlak na federální imigrační operace a snahu Bílého domu částečně deeskalovat konflikt s guvernérem Minnesoty a místními komunitami. Média uvádějí, že Bovino má být přesunut zpět do Kalifornie, kde by měl brzy odejít do důchodu.