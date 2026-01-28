Inspektoři ze Státní veterinární správy (SVS) tam v otřesných podmínkách objevili desítky zubožených ovcí.
V obci Křelov našli v chovném prostoru 90 podvyživených ovcí a dalších 40 uhynulých zvířat v pokročilém stupni rozkladu. Případem se nyní zabývá policie. Podmínky v chovu byly podle inspektorů katastrofální. Zvířata žila v nepořádku bez přístupu ke kvalitnímu krmivu či veterinární péči.
Podle závěrů kontroly byla zvířata dlouhodobě zanedbávána. „Většina ovcí byla podvyživených, některé měly přerostlé paznehty. Chovatel jim nezajistil kvalitní krmení ani základní veterinární péči. V chovném prostoru navíc bylo množství nejrůznějších překážek a odpadu. Na pozemku se nacházela i rozkládající se těla zhruba čtyřiceti ovcí, mezi nimiž převládala jehňata,“ uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček.
Opakované selhání a zákaz chovu
Chovatel není pro úřady neznámou osobou. Pokuty dostával již v minulosti, a dokonce mu byl vystaven úřední zákaz držení zvířat, který však zcela ignoroval. „Magistrát města Olomouce také pro zjištěná porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání vydal chovateli loni v červnu zákaz chovu zvířat na pět let,“ podotkl Vorlíček.
Zatímco magistrát pro iDNES.cz uvádí, že dřívější pokuty muž uhradil, SVS musela dřívější sankce v hodnotě 50 tisíc korun předat k vymáhání Celnímu úřadu.
Přeživší ovce byly zachráněny
Všechna žijící zvířata byla okamžitě přemístěna k náhradnímu chovateli. Majiteli nyní hrozí vězení, policie totiž zahájila úkony trestního řízení.
„Mohu za Policii ČR potvrdit, že se uvedeným případem zabýváme a prověřujeme ho pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat. Vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nebudeme nyní poskytovat bližší informace,“ řekla olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová pro iDNES.cz.
V loňském roce veterináři*veterinářky v Olomouckém kraji uložili pokuty v celkové výši přes 830 tisíc korun. Případ z Křelova je však svým rozsahem i mírou zanedbání jedním z nejzávažnějších.