Anja Samardžija
dnes 15. března 2026 v 12:28
Čas čtení 0:30

Dramatická nehoda na Matějské pouti. Dívka spadla z atrakce, museli ji převézt do nemocnice

Zdroj: Matějská pouť/propagační materiál (ilustrační foto)

V sobotu večer došlo na Matějské pouti v pražském Výstavišti k nehodě.

Nezletilá dívka vypadla z jedné z atrakcí a poranila se na hlavě. Záchranáři ji převezli do nemocnice k ošetření.

„Dívka byla řádně zajištěná, nicméně se jí udělalo nevolno a vlivem zdravotního stavu ztratila kontrolu a vypadla ven,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský pro TN.cz. Policisté na místě nezjistili žádné protiprávní jednání.

„My jsme na místě provedli kontrolu. Dívka byla zajištěná a to zajištění fungovalo. Jak provozovatel, tak dívka byli bez alkoholu,“ dodal Rybanský.

Na místo přijeli záchranáři, kteří dívce poskytli první pomoc a následně ji odvezli do nemocnice. „Pečovali jsme o dívku ve věku asi 14 let, která utrpěla úraz hlavy. Po celou dobu ošetřování byla při vědomí a mimo ohrožení života,“ uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Policie se případem zabývá, nemělo však dojít k technické závadě atrakce.

