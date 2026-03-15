V sobotu večer došlo na Matějské pouti v pražském Výstavišti k nehodě.
Nezletilá dívka vypadla z jedné z atrakcí a poranila se na hlavě. Záchranáři ji převezli do nemocnice k ošetření.
„Dívka byla řádně zajištěná, nicméně se jí udělalo nevolno a vlivem zdravotního stavu ztratila kontrolu a vypadla ven,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský pro TN.cz. Policisté na místě nezjistili žádné protiprávní jednání.
„My jsme na místě provedli kontrolu. Dívka byla zajištěná a to zajištění fungovalo. Jak provozovatel, tak dívka byli bez alkoholu,“ dodal Rybanský.
Na místo přijeli záchranáři, kteří dívce poskytli první pomoc a následně ji odvezli do nemocnice. „Pečovali jsme o dívku ve věku asi 14 let, která utrpěla úraz hlavy. Po celou dobu ošetřování byla při vědomí a mimo ohrožení života,“ uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.
Policie se případem zabývá, nemělo však dojít k technické závadě atrakce.