VIDEO: Začíná motorkářská sezóna. Policie zveřejnila drastické záběry nehod

S prvními jarními dny se na silnice vracejí motorkáři a s nimi i vyšší riziko nehod. Policie ČR proto varuje před nejčastějšími chybami.
Za posledních 20 let přišlo na českých silnicích o život celkem 1668 motorkářů. Letošní statistiky ale zatím nejsou příznivé. Od začátku roku totiž zemřelo už 6 motorkářů, což je o 5 více než ve stejném období minulého roku.
Přitom loňský rok přinesl mírné zlepšení. V roce 2025 zemřelo při dopravních nehodách 60 motorkářů, zatímco v roce 2024 jich bylo 83.
Přibližně 6 z 10 nehod s účastí motocyklu zaviní samotní motocyklisté. Nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost, nezvládnutí řízení v zatáčce nebo nesprávné předjíždění.
„Řidiči automobilů naopak motorkáře často přehlédnou při odbočování vlevo nebo při vjíždění na hlavní silnici. Menší rozměry motocyklu umožnují, aby se snadno ztratil v mrtvém úhlu zpětných zrcátek. Dalším častým problémem je nesprávný odhad rychlosti přijíždějícího motocyklu,“ uvádí tisková mluvčí policie Violeta Siřišťová.
Policie proto připomíná základní pravidla. Motorkáři by měli před sezónou zkontrolovat technický stav stroje, nosit kvalitní ochranné vybavení a být dobře vidět. Řidiči aut by zase měli při každé změně směru pečlivě kontrolovat zrcátka a počítat s tím, že motocykl se snadno ztratí v mrtvém úhlu.