Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anja Samardžija
dnes 14. března 2026 v 17:22
Čas čtení 0:41

VIDEO: Začíná motorkářská sezóna. Policie zveřejnila drastické záběry nehod

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: Unsplash/Rafael Lopes de Lima/volně k užití (ilustrační foto)

S prvními jarními dny se na silnice vracejí motorkáři a s nimi i vyšší riziko nehod. Policie ČR proto varuje před nejčastějšími chybami.

Za posledních 20 let přišlo na českých silnicích o život celkem 1668 motorkářů. Letošní statistiky ale zatím nejsou příznivé. Od začátku roku totiž zemřelo už 6 motorkářů, což je o 5 více než ve stejném období minulého roku.

Přitom loňský rok přinesl mírné zlepšení. V roce 2025 zemřelo při dopravních nehodách 60 motorkářů, zatímco v roce 2024 jich bylo 83.

Přibližně 6 z 10 nehod s účastí motocyklu zaviní samotní motocyklisté. Nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost, nezvládnutí řízení v zatáčce nebo nesprávné předjíždění.

„Řidiči automobilů naopak motorkáře často přehlédnou při odbočování vlevo nebo při vjíždění na hlavní silnici. Menší rozměry motocyklu umožnují, aby se snadno ztratil v mrtvém úhlu zpětných zrcátek. Dalším častým problémem je nesprávný odhad rychlosti přijíždějícího motocyklu,“ uvádí tisková mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Policie proto připomíná základní pravidla. Motorkáři by měli před sezónou zkontrolovat technický stav stroje, nosit kvalitní ochranné vybavení a být dobře vidět. Řidiči aut by zase měli při každé změně směru pečlivě kontrolovat zrcátka a počítat s tím, že motocykl se snadno ztratí v mrtvém úhlu.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Policie
