Podle nejnovějších meteorologických modelů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se nad území Česka přesouvá srážkové pásmo, které během středeční noci a čtvrtečního dne přinese na většinu území sněžení.
První srážky se objeví již během noci na čtvrtek, a to zejména v jižní polovině území. Obyvatelé*Obyvatelky jižní Moravy by si měli dát pozor na přechodnou fázi, v nižších polohách (pod 300 m n. m.) bude zpočátku pršet nebo padat déšť se sněhem. Ojediněle se může vyskytnout i nebezpečný mrznoucí déšť.
Do čtvrtečního rána by se však mělo ochladit natolik, že sněžit bude téměř ve všech polohách.
⚠ Výstraha ČHMÚ před novou sněhovou pokrývkou— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 28, 2026
🌨 Během čtvrtka (29. 1.) se na většině území ČR bude vyskytovat sněžení.
☝️ Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout od 5 do 10 cm nového, většinou mokrého sněhu. Odpoledne a… pic.twitter.com/7OKHeUuOOG
Hlavní tahy a Vysočina v ohrožení
Nejvíce sněhu modely Aladin a ICON-EU aktuálně předpovídají pro oblast Vysočiny, kde by mohlo napadnout až 10 centimetrů nového sněhu. Pro zbytek území (zejména v jihozápadní polovině) se počítá s úhrny mezi jedním až sedmi centimetry sněhu.
Pozor na mokrý sníh
Teploty se budou během čtvrtka pohybovat v rozmezí -2 až 2 stupně. To znamená, že sníh bude těžký a mokrý. Řidiči*Řidičky by měli počítat s delší brzdnou dráhou a možným vznikem rozbředlé vrstvy sněhu na neudržovaných komunikacích.
Zatímco jih a střed území se dočká bílé pokrývky, sever Čech pravděpodobně zůstane srážkami téměř nedotčen. Situace se však stále vyvíjí a meteorologové*meteoroložky budou předpověď během noci dále upřesňovat podle aktuálního pohybu tlakové níže.