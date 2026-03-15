TASR/refresher.sk
dnes 15. března 2026 v 16:50
Čas čtení 1:24

Mraky toxického dýmu a nebezpečný černý déšť: Po náletech na ropná zařízení hrozí Íránu ekologická katastrofa

Mraky toxického dýmu a nebezpečný černý déšť: Po náletech na ropná zařízení hrozí Íránu ekologická katastrofa
Lidé si stěžují na pálení očí a potíže s dýcháním.

Mraky toxického dýmu, které se dostaly do ovzduší po americko-izraelských leteckých úderech na ropná zařízení v Íránu, se vrátily zpět na zem v podobě nebezpečného černého deště. Zahraniční odborníci v oblasti zdravotnictví v této souvislosti upozornili na závažné riziko pro tamní obyvatele.

Lidé v íránské metropoli Teherán si už minulý týden stěžovali na pálení očí a potíže s dýcháním poté, co se tmavé olejovité srážky objevily okolo hlavního města. Předcházely tomu nálety na několik ropných skladů a rafinerií v této oblasti.

Sloupy tmavého dýmu byly za uplynulé dva týdny války na Blízkém východě vidět i v jiných částech regionu.

Zdroj: TASR/AP

Experti upozorňují, že déšť z atmosféry v krátkém čase vyplavuje nebezpečné chemikálie a lidé vystavení tomuto černému dešti by měli přijmout preventivní opatření, aby se vyhnuli krátkodobým i dlouhodobým zdravotním rizikům.

Katastrofa může vést k předčasné smrti či zvýšit riziko rakoviny

Černý déšť se vyskytuje, když se saze, popel a toxické chemikálie spojí s kapkami vody v atmosféře a následně spadnou zpět na zem. Jde o běžný jev například po požárech ropných rafinerií či ropných polí. Může se však vyskytnout i při lesních požárech, erupcích sopek nebo průmyslovém znečištění.

Mikroskopické saze, jejichž částice jsou přibližně 40krát menší než tloušťka lidského vlasu, se mohou usadit hluboko v plicích a dostat se do krevního oběhu, což způsobuje problémy s dýcháním a srdcem. To může vést k předčasné smrti či zvýšit riziko rakoviny, upozorňují experti.

Odborníci lidem radí zůstat v uzavřených prostorech a nosit roušky

Představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO) doporučili lidem v Íránu podle možností zůstat v uzavřených prostorech a nosit roušky. Upozornili také na to, že takový déšť bývá často kyselý, což může způsobit popáleniny na kůži a poškození plic.
Obyvatelé Íránu se obávají i toho, že znečištěný déšť obsahující těžké kovy může kontaminovat rezervoáry s pitnou vodou a vodní toky.

Při požárech, které se podaří rychle uhasit, vítr většinu sazí a chemikálií rozptýlí a z atmosféry zmizí za přibližně tři až sedm dní. Při vyhoření palivových nádrží to obvykle trvá jen několik hodin. Ropná pole však mohou hořet celé měsíce, jak se to stalo například v Kuvajtu během války v Perském zálivu před 25 lety.

