Podcast Rodina na prach vznikl jako reakce na zkušenost celé jedné generace, která si uvědomuje, že věci v jejich dětství nebyly v pořádku, a odmítá si toto břemeno nést dál.
Autorem a průvodcem série je Patrik Buday. Diváci a divačky našeho pořadu HLUBINY už vědí, že Patrik dokáže o těžkých tématech mluvit s neobyčejnou otevřeností a bez příkras. V novém podcastu jde však ještě dál.
Sdílí svůj vlastní příběh dětství s matkou alkoholičkou a otevřeně mluví o tom, proč přerušil kontakt s otcem gamblerem. Patrikova schopnost pracovat s tématem citlivě, věcně a bez zbytečného patosu je hlavním pilířem celé série.
Podcast se věnuje tématům, jako je udržování či přerušení kontaktu s rodiči, hledání zdravých partnerství nebo strach z vlastního rodičovství. Je to průvodce pro každého, kdo chce z trosek starých vztahů postavit něco nového a funkčního.
„Lidi, se kterými jsem točil, zažili od svých rodičů alkoholismus, disrespekt, nezájem nebo násilí. Nerejpeme se v traumatizujících vzpomínkách na dětství. Zajímá nás, jak žijeme teď – jak si nastavujeme hranice a vztahy,“ vzkazuje Buday.
Série se skládá ze 13 dílů, které nabízejí komplexní pohled na problematiku. Najdeš v ní pět osobních příběhů. Pět terapeutických lekcí, které ti přinesou odborný vhled do toho, jak traumata ovlivňují naše sebevědomí a vztahy. A tři bonusové rozhovory zaměřené na diskusi o duševním zdraví.
Vizuální identita a atmosféra
Projekt není silný jen obsahově, ale i svojí formou. Kreativní producentka Veronika Ruppert (stojící za úspěšnými projekty jako Slast nebo Sádlo) vsadila na silný autorský tým.
O vizuální identitu se postarala fotografka Marie Tomanová. Její snímky na film působí jako intimní momentky, které podtrhují civilní charakter celého projektu. Za hudebním doprovodem stojí český hudebník Kvítko.
Kdy a kde poslouchat?
První epizoda vyšla 27. ledna a pustit si ji můžeš na webu wave.cz, v aplikaci můjRozhlas a ve všech podcastových aplikacích.