Anna Sochorová
dnes 29. ledna 2026 v 8:13
Čas čtení 1:05

Alkoholismus, násilí i nezájem rodičů: Nový podcast dá hlas generaci, která se rozhodla uzdravit své vztahy

Alkoholismus, násilí i nezájem rodičů: Nový podcast dá hlas generaci, která se rozhodla uzdravit své vztahy
Zdroj: Radio Wave/ Marie Tomanová/ se svolením

Podcast Rodina na prach vznikl jako reakce na zkušenost celé jedné generace, která si uvědomuje, že věci v jejich dětství nebyly v pořádku, a odmítá si toto břemeno nést dál.

Autorem a průvodcem série je Patrik Buday. Diváci a divačky našeho pořadu HLUBINY už vědí, že Patrik dokáže o těžkých tématech mluvit s neobyčejnou otevřeností a bez příkras. V novém podcastu jde však ještě dál.

Sdílí svůj vlastní příběh dětství s matkou alkoholičkou a otevřeně mluví o tom, proč přerušil kontakt s otcem gamblerem. Patrikova schopnost pracovat s tématem citlivě, věcně a bez zbytečného patosu je hlavním pilířem celé série.

6. července 2025 v 14:05 Čas čtení 2:42 „Nechtěl jsem být jako moji rodiče.“ Patrik Buday unikl z kruhu závislostí a dnes mění životy dětí „Nechtěl jsem být jako moji rodiče.“ Patrik Buday unikl z kruhu závislostí a dnes mění životy dětí

Podcast se věnuje tématům, jako je udržování či přerušení kontaktu s rodiči, hledání zdravých partnerství nebo strach z vlastního rodičovství. Je to průvodce pro každého, kdo chce z trosek starých vztahů postavit něco nového a funkčního.

„Lidi, se kterými jsem točil, zažili od svých rodičů alkoholismus, disrespekt, nezájem nebo násilí. Nerejpeme se v traumatizujících vzpomínkách na dětství. Zajímá nás, jak žijeme teď – jak si nastavujeme hranice a vztahy,“ vzkazuje Buday.

21. ledna 2026 v 13:00 Čas čtení 4:43 Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče? Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?

Série se skládá ze 13 dílů, které nabízejí komplexní pohled na problematiku. Najdeš v ní pět osobních příběhů. Pět terapeutických lekcí, které ti přinesou odborný vhled do toho, jak traumata ovlivňují naše sebevědomí a vztahy. A tři bonusové rozhovory zaměřené na diskusi o duševním zdraví.

Vizuální identita a atmosféra

Projekt není silný jen obsahově, ale i svojí formou. Kreativní producentka Veronika Ruppert (stojící za úspěšnými projekty jako Slast nebo Sádlo) vsadila na silný autorský tým.

O vizuální identitu se postarala fotografka Marie Tomanová. Její snímky na film působí jako intimní momentky, které podtrhují civilní charakter celého projektu. Za hudebním doprovodem stojí český hudebník Kvítko.

Kdy a kde poslouchat?

První epizoda vyšla 27. ledna a pustit si ji můžeš na webu wave.cz, v aplikaci můjRozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

26. listopadu 2025 v 11:00 Čas čtení 8:05 Daddy Issues aneb když ti první muž v životě zlomí srdce. Mladé ženy řekly, jak jim těžký vztah s otcem ovlivnil život Daddy Issues aneb když ti první muž v životě zlomí srdce. Mladé ženy řekly, jak jim těžký vztah s otcem ovlivnil život
10. prosince 2025 v 13:00 Čas čtení 6:26 Více než jen trend z TikToku: Syndrom nejstarší dcery ženám tiše ničí život, jaké jsou jeho projevy? Více než jen trend z TikToku: Syndrom nejstarší dcery ženám tiše ničí život, jaké jsou jeho projevy?
29. listopadu 2025 v 8:10 Čas čtení 1:26 Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“ Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
