Tragická srážka tramvaje na Břevnově. Dívka na místě podlehla zraněním

Mladá dívka zemřela poté, co ji projíždějící tramvaj srazila.
K tragické události došlo u zastávky Drinopol v Bělohorské ulici v Praze. „Došlo ke střetu tramvaje s mladou dívkou. Bělohorská ulice musela být obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu a také pro chodce. Příčiny a okolnosti nehody zjišťujeme,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.
Dívka zůstala pod vozem zaklíněná, utrpěla tak značná zranění, kterým podlehla. Soupravu musel nadzvednout jeřáb. Na místo dorazili hasiči, policie i záchranka. „Poté, co kolegové hasiči s vypětím všech sil umožnili záchranářům přístup k dívce, jsme bohužel zjistili, že jde o zranění neslučitelná se životem. Na místo jsme vyslali i interventa,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová.