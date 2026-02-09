Hlavní témata
TASR/refresher.sk
dnes 9. února 2026 v 9:33
Čas čtení 0:40

Orbán slovně zaútočil na Ukrajinu. Nazval ji nepřítelem Maďarska

Výrok pronesl na předvolební akci.

Předseda maďarské vlády Viktor Orbán na sobotním předvolebním setkání ve městě Szombathely označil Ukrajinu za nepřítele Maďarska. Informuje o tom agentura DPA.

„Ukrajinci musí přestat neustále požadovat v Bruselu, aby bylo Maďarsko odříznuto od levné ruské energie. Pokud to bude Ukrajina dělat, bude naším nepřítelem," citovala prohlášení maďarského premiéra agentura MTI.

Orbán je považován za nejbližšího spojence ruského prezidenta Vladimira Putina v Evropské unii, uvádí agentura DPA. Maďarsko je i nadále závislé na dodávkách plynu a ropy z Ruska, přestože se ostatní evropské země snaží svou závislost snížit.

Parlamentní volby se v Maďarsku uskuteční 12. dubna. Poprvé po 16 letech u moci čelí Orbánův Fidesz vyzyvateli se šancí na vítězství – mimoparlamentní Straně respektu a svobody (TISZA) pod vedením Pétera Magyara.

Fidesz v bloku s KDNP vládne v Maďarsku nepřetržitě od roku 2010, přičemž ve čtyřech po sobě jdoucích parlamentních volbách získal ústavní většinu. Orbán poprvé vládl v období od roku 1998 do roku 2002, tehdy v koalici s Maďarským demokratickým fórem (MDF) a Nezávislou malorolnickou stranou (FKgP).

