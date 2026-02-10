Hlavní témata
TASR Ondřej Mrázek
dnes 10. února 2026 v 13:51
Čas čtení 2:41

MAPA: Index korupce ve světě se zhoršuje. USA mají historicky nejhorší hodnocení, Česko se zlepšilo

V úterý nevládní organizace Transparency International (TI) varovala před zhoršující se korupcí v demokratických zemích po celém světě.

Index vnímání korupce (CPI) pro rok 2025 ukazuje, že korupce nadále představuje vážnou hrozbu ve všech částech světa, i když se objevují určité známky pokroku. Ukrajina si zlepšila své hodnocení, zatímco Spojené státy dosáhly historického minima, uvádí TASR.

„Globální řád je pod tlakem rivality mezi supervelmocemi a nebezpečného ignorování mezinárodních norem. Ozbrojené konflikty a klimatické změny mají smrtící dopad. Společnosti se také stále více polarizují,“ uvedla TI ve své zprávě. Podle této organizace potřebuje svět k řešení těchto výzev „rozhodné vůdce a silné, nezávislé instituce“, které jednají čestně a chrání veřejné zájmy.

Berlínská organizace TI tvrdí, že průměrné globální skóre dosáhlo nejhorší úrovně za více než deset let. CPI pro rok 2025 hodnotil 182 zemí. Globální průměr klesl na 42 bodů z možných 100, přičemž 122 zemí získalo méně než 50 bodů. Čím vyšší skóre, tím méně korupce v dané zemi panuje.

Dánsko jde příkladem

Dánsko se s 89 body umístilo na prvním místě CPI již poosmé v řadě. Jižní Súdán a Somálsko získaly nejnižší skóre, každý devět bodů, a obsadily společné 181. místo. V současné době má více než 80 bodů pouze pět zemí, zatímco před deseti lety jich bylo 12. Nedávný pokles počtu demokracií s vysokým skóre podle TI ukazuje, že „riziko korupce se může zvýšit i tam, kde se instituce dříve jevily jako bezpečné“.

„Zvláště znepokojivý je trend, kdy demokracie zaznamenávají zhoršení vnímání korupčního prostředí – od Spojených států (64 bodů), Kanady (75 bodů) a Nového Zélandu (81 bodů) až po různé části Evropy, jako je Spojené království (70 bodů), Francie (66 bodů) a Švédsko (80 bodů),“ uvedla TI.

Bulharsko a Maďarsko dosáhly nejhorších výsledků mezi zeměmi Evropské unie, obě získaly 40 bodů (84. místo). Slovensko získalo 48 bodů, což ho řadí na 61. místo v žebříčku, což představuje meziroční pokles o dvě místa. Česko má 59 bodů, 39. místo a dokonce si od roku 2024 mírně polepšilo. Se změnou vlády lze ovšem po letošním roce očekávat zase propad.

„Ve většině plnohodnotných autokracií světa, jako je Venezuela (10 bodů) a Ázerbájdžán (30 bodů), je korupce systematická a projevuje se na všech úrovních,“ poznamenává organizace.

Gen Z bojuje proti korupci

TI poznamenala, že v loňském roce došlo k nárůstu protestů vedených generací Z, kdy mladí lidé v zemích s nízkým skóre CPI, jako je Srbsko (33 bodů) a Peru (30 bodů), vyšli do ulic, aby požadovali od svých vlád přijetí opatření a zodpovědnost. V Nepálu (34 bodů) a na Madagaskaru (25 bodů) vedly protesty k pádu vlád.

V téměř dvou třetinách zemí, jejichž skóre CPI od roku 2012 výrazně pokleslo, došlo podle organizace k „znepokojivému trendu omezování svobody projevu, sdružování a shromažďování“.

Podle TI některé státy ovlivňují úroveň korupce i za svými hranicemi. Jako příklad uvedla Rusko (22 bodů; 157. místo), které jiné vlády obvinily z vměšování se do jejich voleb šířením dezinformací a kupováním hlasů.

USA na historickém minimu, Ukrajina se lepší

Pozastavení platnosti zákona o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) – zákona proti uplácení zahraničních politiků americkými společnostmi – ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa podle TI rovněž vysílá nebezpečný signál. Podle této organizace se politické klima v USA zhoršuje již více než deset let a Spojené státy se v nejnovějším indexu propadly na své dosud nejnižší místo (29. místo).

Pokrok však byl zaznamenán například na Ukrajině, která získala 36 bodů (104. místo). TI tvrdí, že mobilizace občanské společnosti pomohla ochránit protikorupční instituce, které byly v roce 2025 pod tlakem, aby pokračovaly v nezávislé práci. Upozornila však také na skandály ve veřejných zakázkách a v obranném sektoru, které podle ní poukazují na přetrvávající riziko korupce na vysoké úrovni.

V případě Ukrajiny je však pozitivním aspektem to, že jsou tyto skandály odhalovány. To podle organizace ukazuje, že nová „protikorupční architektura“ Ukrajiny přináší výsledky.
Zpráva TI také obsahuje doporučení zaměřená na boj proti korupci. Patří mezi ně zajištění nezávislých, transparentních a přístupných soudních institucí, boj proti nepatřičnému ovlivňování politických rozhodnutí, zajištění přístupu k soudnictví pro osoby postižené korupcí, podpora občanského sektoru a podávání zpráv o boji proti korupci, jakož i prevence, odhalování a trestání korupce ve velkém měřítku a nelegálních finančních toků.

Ilustrační foto
Ilustrační foto Zdroj: Generováno Google Gemini AI
