Podle zjištění serveru Seznam Zprávy se poměry v Poslanecké sněmovně výrazně vyostřují. Některé poslankyně popisují rostoucí agresivitu a vulgární útoky.
Nejostřejší svědectví přinesla Andrea Hoffmannová (Piráti). Ta pro server Seznam Zprávy uvedla, že vládní poslanci musí čelit nevybíravým pokřikům. Podle jejích slov členové SPD na vládní klub volají výrazy jako „smažky“ nebo „fetky“. Konkrétní incident potvrdila i Barbora Pipášová (Piráti), podle které poslanec Miroslav Ševčík (SPD) křičel přes sál na Ivana Bartoše „smažko“.
Hoffmannová navíc přiznala, že se v podvečerních hodinách kvůli slovním útokům a napjaté atmosféře bojí sama procházet sněmovními chodbami.
Toxická atmosféra
Podobnou zkušenost potvrzuje i Helena Langšádlová (TOP 09). Ta dodala, že někteří noví kolegové postrádají základní vychování a jejich nevhodné chování se týká i mladých asistentek. Podle Michaely Šebelové (STAN) už situace přesáhla únosnou mez a atmosféra v budově je momentálně toxická.
Naopak šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá situaci nevnímá jako dramaticky odlišnou od minulosti. Ačkoliv uznává, že je atmosféra vypjatá, připomněla, že podobným útokům čelilo v minulosti i hnutí ANO.
Chování, které je za hranou
Kritika směřuje také na poslance Jindřicha Rajchla (za SPD). Podle Barbory Urbanové (STAN) a Petra Sokola (ODS) Rajchl míří své útočné výpady a projevy nadřazenosti primárně na ženy, což se projevuje zejména na jednáních výborů.
Poslanci SPD Ševčík a Rajchl jakoukoli hrubost vůči kolegyním odmítají a argumentují tím, že se jedná o „kňučení“ nebo reakci na chování Pirátů.
V souvislosti s těmito zjištěními Refresher oslovil hnutí SPD i poslankyně s žádostí o další vyjádření.