TASR
dnes 14. února 2026 v 11:34
Čas čtení 0:37

„Není jasné, zda Rusko myslí ukončení války na Ukrajině vážně,“ říká Rubio. V projevu ostře kritizoval OSN

Spojené státy si nejsou jisté, jestli to Rusko s ukončením války na Ukrajině myslí vážně, uvedl na Mnichovské bezpečnostní konferenci (MSC) americký ministr zahraničí Marco Rubio. TASR o tom píše podle zprávy agentury AFP a stanic BBC a Sky News.

„Nevíme, jestli Rusové myslí ukončení války vážně,“ odpověděl Rubio na otázku, zda má Kreml skutečný zájem o smysluplný mír. Ministr dodal, že otázky o ukončení války na Ukrajině patří k těm nejtěžším k zodpovězení. Dodal však, že Spojené státy jsou odhodlány „otestovat“, na jakých podmínkách se Kyjev a Moskva mohou dohodnout.

Připomněl, že Spojené státy uvalily na ruskou ropu další sankce, Indie se po rozhovorech se Spojenými státy zavázala přestat nakupovat další ruskou ropu a Evropa podnikla také další vlastní kroky. Dodal, že americké zbraně se dále prodávají na podporu ukrajinského válečného úsilí a že bylo dosaženo určitého pokroku směrem k zajištění mírové dohody.

Rubio během svého projevu věnoval ostrou kritiku Organizaci spojených národů (OSN), která podle jeho slov nesehrála „prakticky žádnou roli“ při řešení konfliktů. Dodal, že OSN nevyřešila válku na Ukrajině a že to byly až Spojené státy ve spolupráci s mnoha zeměmi, které dokázaly přivést obě strany k jednacímu stolu, aby diskutovaly o mírové dohodě.

Související témata:
Zahraničí Invaze na Ukrajině Rusko Spojené státy americké (USA) Ukrajina Válka na Ukrajině
Více
