Předpověď na víkend: Mrazivé dny ukončí výrazné oteplení

Jak bude o víkendu?
Pátek
Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pátek zpočátku přinese velkou oblačnost, během dne ale bude od severozápadu polojasno až jasno. Večer se navíc na krajním západě republiky může místy objevit sněžení, případně déšť se sněhem. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi minus třema až dvěma stupni.
Sobota
Od západu se očekává občasné sněžení nebo déšť se sněhem, v Čechách postupně přejdou srážky v dešťové. Zejména na Moravě hrozí místy nebezpečné mrznoucí srážky. Nejnižší noční teploty klesnou na minus čtyři až minus devět stupňů, zatímco nejvyšší denní vystoupají na jeden až šest stupňů. Na Moravě se udrží kolem nuly.
Neděle
V neděli bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Na východě a severovýchodě lze očekávat i mrznoucí srážky a v polohách nad 1 100 metrů sněžení. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi pěti až nula stupni, zatímco nejvyšší denní příjemně překvapí a vystoupají na sedm až 12 stupňů.