Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anja Samardžija
dnes 19. února 2026 v 10:41
Čas čtení 0:48

Předpověď na víkend: Mrazivé dny ukončí výrazné oteplení

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Předpověď na víkend: Mrazivé dny ukončí výrazné oteplení
Zdroj: Unsplash/ Md Mahabub Alam/ volně k užití

Jak bude o víkendu?

Pátek

Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pátek zpočátku přinese velkou oblačnost, během dne ale bude od severozápadu polojasno až jasno. Večer se navíc na krajním západě republiky může místy objevit sněžení, případně déšť se sněhem. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi minus třema až dvěma stupni.

Sobota

Od západu se očekává občasné sněžení nebo déšť se sněhem, v Čechách postupně přejdou srážky v dešťové. Zejména na Moravě hrozí místy nebezpečné mrznoucí srážky. Nejnižší noční teploty klesnou na minus čtyři až minus devět stupňů, zatímco nejvyšší denní vystoupají na jeden až šest stupňů. Na Moravě se udrží kolem nuly.

Neděle

V neděli bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Na východě a severovýchodě lze očekávat i mrznoucí srážky a v polohách nad 1 100 metrů sněžení. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi pěti až nula stupni, zatímco nejvyšší denní příjemně překvapí a vystoupají na sedm až 12 stupňů.

10. února 2026 v 10:24 Čas čtení 0:30 Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
19. února 2026 v 12:01 Čas čtení 1:25 Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
15. února 2026 v 15:59 Čas čtení 1:07 Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Předpověď počasí
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 09:43
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
před 2 hodinami
Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
včera v 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
před 3 hodinami
Předpověď na víkend: Mrazivé dny ukončí výrazné oteplení
Předpověď na víkend: Mrazivé dny ukončí výrazné oteplení
před 3 hodinami
AKTUÁLNĚ: Britská policie zatkla bývalého prince Andrewa. Je vyšetřován kvůli vazbám na Epsteina
AKTUÁLNĚ: Britská policie zatkla bývalého prince Andrewa. Je vyšetřován kvůli vazbám na Epsteina
včera v 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
dnes v 09:43
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
před 3 dny
Toto je 17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu. Na co si dát v roce 2026 pozor?
Toto je 17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu. Na co si dát v roce 2026 pozor?
před 2 hodinami
Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
včera v 19:19
ZOH 2026: Čeští hokejisté byli blízko vítězství, nakonec ale prohráli s Kanadou v prodloužení
ZOH 2026: Čeští hokejisté byli blízko vítězství, nakonec ale prohráli s Kanadou v prodloužení
9
15. 2. 2026 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
14. 2. 2026 10:04
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
15. 2. 2026 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
12. 2. 2026 8:03
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Lifestyle news
„Největším darem je možnost pomáhat ostatním.“ Hvězda Big Bang Theory anonymně pomáhá rodinám v nouzi
před hodinou
Gastro překvapení na olympiádě. Michelinský kuchař vytvořil těstoviny v povědomém tvaru
dnes v 10:16
LEGO otevře další prodejnu v Praze, nabídne i nové zážitky. Víme, kdy a kde ji najdeš
dnes v 08:16
Český porcelánový pop-up. Růžová kolekce inspirovaná Dolores z Harryho Pottera tě nadchne
dnes v 07:41
Mikina Jeffreyho Epsteina jako bizarní módní trend? Objevila se v online obchodech
včera v 17:44
Hvězdu z Transformerů zatkli. Herec měl napadnout dvě osoby, na sítě napsal krátký vzkaz
včera v 17:06
Lindsey Vonn je po děsivém pádu a operacích zpátky doma. Lidem poslala dojemný vzkaz
včera v 15:38
Martin Scorsese jako mimozemšťan? Podívej se, koho slavný režisér v novém Star Wars filmu ztvární
včera v 14:31
Česko Všechno
Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
před 2 hodinami
Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
Český ministr zahraničí Petr Macinka se v sobotu na Mnichovské bezpečnostní konferenci dostal do ostré debaty s bývalou americkou ministryní zahraničí Hillary Clinton. Postavil se za politiku prezidenta Donalda Trumpa, který ho za to teď pochválil.
„Nevadí, že je mi teprve 13?“ Predátoři na známé české seznamce cílí na mladé chlapce
včera v 10:50
„Nevadí, že je mi teprve 13?“ Predátoři na známé české seznamce cílí na mladé chlapce
Hrozivý útok v Šumperku: Muž bodnul taxikářku do krku, žena v umělém spánku bojuje o život
1
včera v 11:51
Hrozivý útok v Šumperku: Muž bodnul taxikářku do krku, žena v umělém spánku bojuje o život
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
včera v 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
Policie pátrá po americké studentce v Praze. Nenastoupila do letadla domů a rodina o ní nemá zprávy
před 3 dny
Policie pátrá po americké studentce v Praze. Nenastoupila do letadla domů a rodina o ní nemá zprávy
Pavel: „Vnitřně bych nechtěl, ale pokud bude poptávka, budu vážně uvažovat o kandidatuře“
před 2 dny
Pavel: „Vnitřně bych nechtěl, ale pokud bude poptávka, budu vážně uvažovat o kandidatuře“
Zahraničí Všechno
AKTUÁLNĚ: Britská policie zatkla bývalého prince Andrewa. Je vyšetřován kvůli vazbám na Epsteina
před 3 hodinami
AKTUÁLNĚ: Britská policie zatkla bývalého prince Andrewa. Je vyšetřován kvůli vazbám na Epsteina
dnes v 09:43
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
před 3 dny
Evropská země zavádí povinnou vojenskou službu, výcvik začne letos
Ekonomika Všechno
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
včera v 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
3. 12. 2025 12:49
Zlato, cash nebo poukaz? Průzkum ukázal, co si Češi*Češky nejvíc přejí k Vánocům
Česko Všechno
Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
před 2 hodinami
Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
včera v 10:50
„Nevadí, že je mi teprve 13?“ Predátoři na známé české seznamce cílí na mladé chlapce
1
včera v 11:51
Hrozivý útok v Šumperku: Muž bodnul taxikářku do krku, žena v umělém spánku bojuje o život

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Na zimních olympijských hrách v Cortina d’Ampezzo se odehrál moment, který přesně vystihuje napětí mezi zvláštně platnými olympijskými pravidly a realitou ruské agrese na Ukrajině.
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Více
Zpět
Sdílet
Diskuse