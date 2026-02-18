Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anna-Marie Vondráková
dnes 18. února 2026 v 11:51
Čas čtení 0:34

Hrozivý útok v Šumperku: Muž bodnul taxikářku do krku, žena v umělém spánku bojuje o život

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Hrozivý útok v Šumperku: Muž bodnul taxikářku do krku, žena v umělém spánku bojuje o život
Zdroj: Freepik/volně k užití

Podezřelého policisté zadrželi. Jeho motiv zatím není známý.

„Olomoučtí krajští kriminalisté se od včerejšího dne zabývají případem nalezené, vážně zraněné ženy na Lidické ulici v Šumperku,“ uvedla policie na síti X. S mužem, kterého v této souvislosti zadrželi, provádí úkony trestního řízení.

17. února 2026 v 14:06 Čas čtení 0:52 Mandátní výbor doporučil poslancům nevydávat Babiše ani Okamuru Mandátní výbor doporučil poslancům nevydávat Babiše ani Okamuru

Zraněná žena je podle informací serveru iDnes ve Fakultní nemocnici Olomouc. Zranění, která utrpěla, jsou velmi vážná. „Je v umělém spánku, víc o tom nevíme,“ sdělil serveru taxikář ze stejné taxislužby. Útočník měl ženu bodnout do krku.

Bližší podrobnosti k případu policie zveřejní během brífinku v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Ten se má uskutečnit 19. února ve 13 hodin.

Policie serveru iDnes přiznala, že podobné případy jsou těžko monitorovatelné. „A to protože jde o věci, které vzniknou tak spontánně v lokalitě, která nikdy nebyla problémová. Těžko se tyto případy nějakým způsobem predikují a těžko se dělají preventivní opatření, když ještě neznáme motivace pachatele,“ řekl šéf šumperské městské policie Martin Pelnář.

10. února 2026 v 10:24 Čas čtení 0:30 Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
17. února 2026 v 14:06 Čas čtení 0:52 Mandátní výbor doporučil poslancům nevydávat Babiše ani Okamuru Mandátní výbor doporučil poslancům nevydávat Babiše ani Okamuru
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 2 dny
Toto je 17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu. Na co si dát v roce 2026 pozor?
Toto je 17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu. Na co si dát v roce 2026 pozor?
včera v 12:30
Pavel: „Vnitřně bych nechtěl, ale pokud bude poptávka, budu vážně uvažovat o kandidatuře“
Pavel: „Vnitřně bych nechtěl, ale pokud bude poptávka, budu vážně uvažovat o kandidatuře“
před 2 dny
AI podle jediné fotky pozná tvoje budoucí zaměstnání i výšku tvého platu, říká nová studie
AI podle jediné fotky pozná tvoje budoucí zaměstnání i výšku tvého platu, říká nová studie
před 53 minutami
Hrozivý útok v Šumperku: Muž bodnul taxikářku do krku, žena v umělém spánku bojuje o život
Hrozivý útok v Šumperku: Muž bodnul taxikářku do krku, žena v umělém spánku bojuje o život
včera v 11:10
Střelba na hokejovém zápase. Tři mrtví a tři další zranění
Střelba na hokejovém zápase. Tři mrtví a tři další zranění
před 2 dny
AI podle jediné fotky pozná tvoje budoucí zaměstnání i výšku tvého platu, říká nová studie
AI podle jediné fotky pozná tvoje budoucí zaměstnání i výšku tvého platu, říká nová studie
včera v 11:10
Střelba na hokejovém zápase. Tři mrtví a tři další zranění
Střelba na hokejovém zápase. Tři mrtví a tři další zranění
před 2 dny
Toto je 17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu. Na co si dát v roce 2026 pozor?
Toto je 17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu. Na co si dát v roce 2026 pozor?
včera v 07:21
Nový čínský rok Ohnivého koně začíná a bude mít ohromnou sílu. V životě můžeš cítit víc energie i potřebu změny
Nový čínský rok Ohnivého koně začíná a bude mít ohromnou sílu. V životě můžeš cítit víc energie i potřebu změny
včera v 12:30
Pavel: „Vnitřně bych nechtěl, ale pokud bude poptávka, budu vážně uvažovat o kandidatuře“
Pavel: „Vnitřně bych nechtěl, ale pokud bude poptávka, budu vážně uvažovat o kandidatuře“
9
před 3 dny
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
14. 2. 2026 10:04
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
před 3 dny
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
12. 2. 2026 8:03
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Lifestyle news
Pitbull chce stanovit nový světový rekord. Chystá největší shromáždění lidí s „pleškou“
před 16 minutami
Hannah Montana je po 20 letech oficiálně zpět. Miley Cyrus přichází se speciálem na Disney+
před 2 hodinami
„Mimozemšťané existují, ale já jsem je neviděl,“ řekl Obama v podcastu. Zbořil tím internet
před 3 hodinami
Společnost potřebuje naději a Jeden svět ti ji dá. Co si vybereš z programu?
dnes v 07:41
VIDEO: Trailer na film s Baby Yodou a Pedro Pascalem je tu! Vrací se i legendární gangsteři
včera v 17:20
Spolupracoval s Bieberem a MGK. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
včera v 16:05
Airbnb představuje novinku. Mění způsob, jakým se platí za ubytování
včera v 14:31
Oblíbená postava z Ulice končí po 18 letech. Fanoušci spekulují o důvodech
včera v 13:49
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
včera v 12:51
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
včera v 10:35
Česko Všechno
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
před 3 dny
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
Čeští opoziční politici byli zaskočeni názory aktuálního ministra zahraničí.
Pavel: „Vnitřně bych nechtěl, ale pokud bude poptávka, budu vážně uvažovat o kandidatuře“
včera v 12:30
Pavel: „Vnitřně bych nechtěl, ale pokud bude poptávka, budu vážně uvažovat o kandidatuře“
Navrhovaný ministr za Motoristy má střet zájmů. Podnikání musí přerušit
včera v 09:58
Navrhovaný ministr za Motoristy má střet zájmů. Podnikání musí přerušit
„Nevadí, že je mi teprve 13?“ Predátoři na známé české seznamce cílí na mladé chlapce
před hodinou
„Nevadí, že je mi teprve 13?“ Predátoři na známé české seznamce cílí na mladé chlapce
Nový čínský rok Ohnivého koně začíná a bude mít ohromnou sílu. V životě můžeš cítit víc energie i potřebu změny
včera v 07:21
Nový čínský rok Ohnivého koně začíná a bude mít ohromnou sílu. V životě můžeš cítit víc energie i potřebu změny
Policie pátrá po americké studentce v Praze. Nenastoupila do letadla domů a rodina o ní nemá zprávy
před 2 dny
Policie pátrá po americké studentce v Praze. Nenastoupila do letadla domů a rodina o ní nemá zprávy
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?
Česko Všechno
Hrozivý útok v Šumperku: Muž bodnul taxikářku do krku, žena v umělém spánku bojuje o život
před 53 minutami
Hrozivý útok v Šumperku: Muž bodnul taxikářku do krku, žena v umělém spánku bojuje o život
1
před 3 dny
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
včera v 12:30
Pavel: „Vnitřně bych nechtěl, ale pokud bude poptávka, budu vážně uvažovat o kandidatuře“
Politika Všechno
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
před 3 dny
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
včera v 09:58
Navrhovaný ministr za Motoristy má střet zájmů. Podnikání musí přerušit
10. 2. 2026 11:00
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
před 3 dny
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Na zimních olympijských hrách v Cortina d’Ampezzo se odehrál moment, který přesně vystihuje napětí mezi zvláštně platnými olympijskými pravidly a realitou ruské agrese na Ukrajině.
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse