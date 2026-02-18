Podezřelého policisté zadrželi. Jeho motiv zatím není známý.
„Olomoučtí krajští kriminalisté se od včerejšího dne zabývají případem nalezené, vážně zraněné ženy na Lidické ulici v Šumperku,“ uvedla policie na síti X. S mužem, kterého v této souvislosti zadrželi, provádí úkony trestního řízení.
Zraněná žena je podle informací serveru iDnes ve Fakultní nemocnici Olomouc. Zranění, která utrpěla, jsou velmi vážná. „Je v umělém spánku, víc o tom nevíme,“ sdělil serveru taxikář ze stejné taxislužby. Útočník měl ženu bodnout do krku.
Bližší podrobnosti k případu policie zveřejní během brífinku v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Ten se má uskutečnit 19. února ve 13 hodin.
Policie serveru iDnes přiznala, že podobné případy jsou těžko monitorovatelné. „A to protože jde o věci, které vzniknou tak spontánně v lokalitě, která nikdy nebyla problémová. Těžko se tyto případy nějakým způsobem predikují a těžko se dělají preventivní opatření, když ještě neznáme motivace pachatele,“ řekl šéf šumperské městské policie Martin Pelnář.