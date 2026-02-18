Česko bylo v napínavém duelu blízko k výhře. Ve čtvrtfinálovém olympijském boji byla ale nakonec úspěšnější Kanada, která zvítězila 4:3 v prodloužení.
V první třetině se do vedení dostali Kanaďané, za které skóroval Macklin Celebrini. Češi však srovnali díky trefě Lukáše Sedláka, na kterého posléze z přesilovky navázal David Pastrňák. Česko tak šlo do vedení, ve druhé třetině však skóre srovnal z přesilovky Nathan MacKinnon.
Ve třetí třetině se po přihrávce Martina Načase prosadil Ondřej Palák a poslal tak český nároďák do vedení 3:2. Radost českých fanoušků ale krátce před koncem duelu uhasil Nick Suzuki, který srovnal na 3:3.
Do konce třetí třetiny už se skóre nezměnilo, a tak přišlo na řadu prodloužení. V tom nakonec zápas rozhodl Mitchell Marner, který svou trefou poslal Kanadu do semifinále.
Ve středu do semifinálového kola zimních olympijských her postoupilo také Slovensko, které přestřílelo Německo a zvítězilo 6:2. O dalších postupujících se rozhodne v zápasech Finsko-Švýcarsko a USA-Švédsko.