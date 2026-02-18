Hlavní témata
Ondřej Jarůšek
včera 18. února 2026 v 19:19
Čas čtení 0:31

ZOH 2026: Čeští hokejisté byli blízko vítězství, nakonec ale prohráli s Kanadou v prodloužení

ZOH 2026: Čeští hokejisté byli blízko vítězství, nakonec ale prohráli s Kanadou v prodloužení
Zdroj: Gregory Shamus/Getty Images

Česko bylo v napínavém duelu blízko k výhře. Ve čtvrtfinálovém olympijském boji byla ale nakonec úspěšnější Kanada, která zvítězila 4:3 v prodloužení.

15. února 2026 v 17:00 Čas čtení 3:05

V první třetině se do vedení dostali Kanaďané, za které skóroval Macklin Celebrini. Češi však srovnali díky trefě Lukáše Sedláka, na kterého posléze z přesilovky navázal David Pastrňák. Česko tak šlo do vedení, ve druhé třetině však skóre srovnal z přesilovky Nathan MacKinnon.

Ve třetí třetině se po přihrávce Martina Načase prosadil Ondřej Palák a poslal tak český nároďák do vedení 3:2. Radost českých fanoušků ale krátce před koncem duelu uhasil Nick Suzuki, který srovnal na 3:3.

Do konce třetí třetiny už se skóre nezměnilo, a tak přišlo na řadu prodloužení. V tom nakonec zápas rozhodl Mitchell Marner, který svou trefou poslal Kanadu do semifinále.

Ve středu do semifinálového kola zimních olympijských her postoupilo také Slovensko, které přestřílelo Německo a zvítězilo 6:2. O dalších postupujících se rozhodne v zápasech Finsko-Švýcarsko a USA-Švédsko. 

13. února 2026 v 17:50 Čas čtení 0:44
15. února 2026 v 13:42 Čas čtení 1:01
13. února 2026 v 14:51 Čas čtení 0:56
Související témata:
Sport Zimní olympijské hry 2026
