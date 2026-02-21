K nehodě došlo během pátečního závodu na krátké dráze.
Polská rychlobruslařka Kamila Sellier má za sebou náročný chirurgický zákrok poté, co ji během pátečního závodu zasáhla bruslí do obličeje její americká soupeřka Kristen Santos-Griswold. Pořezala jí při tom tvář a levé oční víčko. Informuje o tom USA Today.
„Když odcházela ze stadionu, ukázala palec nahoru, takže je při vědomí. Má řeznou ránu na tváři, která byla okamžitě zašita,“ uvedl Konrad Niedźwiedzki, sportovní ředitel Polského svazu rychlobruslení. Kamila při nehodě utrpěla i drobnou zlomeninu jařmové kosti. Olympionička byla ihned převezena do nemocnice, kde lékaři provedli operaci.
„Dnes se probudila, je výrazně oteklá, minulou noc moc nespala a čekají ji další vyšetření. Podle toho, co mi včera večer řekl vedoucí lékařské mise Dr. Hubert Krzysztofiak, podstoupí dnes test pohyblivosti oka,“ uvedl Niedźwiedzki v sobotu ráno.
Americká rychlobruslařka Kristen Santos-Griswold byla po incidentu potrestána za nelegální předjetí v dráze, které k nehodě vedlo, a do semifinále se nekvalifikovala. Při nehodě se zranila také šestinásobná olympijská vítězka Arianna Fontana z Itálie.