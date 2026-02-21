V sobotu v 15 hodin začala na Staroměstském náměstí akce Společně za Ukrajinu.
I když výročí války na Ukrajině připadá na úterý, lidé po celé České republice se rozhodli připomenout si tuto událost již o víkendu. Tématem akcí je i postoj České republiky k podpoře Ukrajiny.
Mezi prvními dorazil na Staroměstské náměstí v Praze prezident Petr Pavel, který se osobně obrátil na účastníky a účastnice. „Já si vážím nejen vás všech, kteří jste tady,“ uvedl prezident.
„Ta válka se nás týká a jestli nám někdo říká, že už jsme z války unavení, že už nás to otravuje neustále poslouchat o Ukrajině, tak se staví lhostejně k naší vlastní budoucnosti. Dříve či později na Ukrajině zavládne mír, a bude záležet na tom, jaký mír to bude, protože ovlivní bezpečnost Evropy na dlouhou dobu dopředu. To není ukrajinská válka, to je i naše válka,“ dodal Pavel.
Akci pořádají organizace Paměť národa, Člověk v tísni, Milion chvilek pro demokracii, Díky, že můžem a Evropský kongres Ukrajinců. Kromě prezidenta vystoupí například i bývalý hokejový brankář Dominik Hašek.
Celou událost můžeš sledovat živě na YouTube kanálu Člověk v tísni.