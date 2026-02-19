Britská policie podle informací stanice BBC zatkla Andrewa Mountbatten-Windsora, bratra krále Karla III, a to přímo v den jeho 66. narozenin.
Až do loňského roku byl Andrew britským princem, o titul však přišel v souvislosti se skandály okolo styků a činů souvisejích s americkým sexuálním predátorem a finančníkem Jeffreym Epsteinem.
Zatčení jako „dárek“ k narozeninám od britské policie
Nyní britský deník Telegraph informoval, že ve čtvrtek krátce po osmé hodině ranní dorazilo šest neoznačených policejních aut a asi osm policistů v civilu ke statku Wood Farm, domově Mountbatten-Windsora v panství Sandringham ve východní Anglii. Má se jednat o soukromé sídlo krále, kde bývalý princ v současnosti žije. Státní rezidenci byl předtím Andrew nucen opustit.
Jedno auto vjelo k domu po přední příjezdové cestě, dalších pět to vzalo zadním vchodem. Policie pak v domě provedla razii a Andrewa Mountbatten-Windsora zatkla, odjet s ním a jeho ochrankou měla z domu asi o půl hodiny později. Zatčení bratra krále Karla III. následně potvrdila BBC.
Bratr krále je ve vazbě
Podle BBC je Mountbatten-Windsor podezřelý z pochybení, zatímco vykonával veřejnou funkci. Během toho, co před rokem 2011 pracoval jako britský obchodní vyslanec, měl Epsteinovi poskytovat důvěrné dokumenty. Zároveň ho v té době na některých pracovních cestách doprovázel Epsteinův důvěrník David Stern, informují Seznam Zprávy s odkazem na The Times. Přitom v té době byl jako představitel vlády vázán mlčenlivostí.
Stern byl s Epsteinem v častém kontaktu, pravidelně ho žádal o rady nebo svolení v obchodních otázkách a měli k sobě tak blízko, že se Epstein dokonce stal kmotrem Sternova dítěte. Králův bratr se Sternem spolupracoval i poté, co už byl Epstein odsouzen za zneužívání nezletilých.
Královská rodina zatím mlčí
Sám Mountbatten-Windsor opakovaně popřel jakákoli provinění. Momentálně ho policie drží ve vazbě. „Po důkladném vyhodnocení jsme otevřeli vyšetřování podezření z pochybení ve veřejném úřadě,“ prohlásil zástupce policejního šéfa Oliver Wright.
Ke kauze se vyjádřil také britský premiér Keir Starmer. Na otázku, zda by se Mountbatten-Windsor měl vydat policii, odpověděl, že „nikdo není nad zákonem“. Buckinghamský palác se zatím k zatčení nevyjádřil, ale král Karel III. se má odpoledne objevit na londýnském týdnu módy.