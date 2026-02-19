Hlavní témata
Ondřej Mrázek Lucie Novotná
dnes 19. února 2026 v 11:17
Čas čtení 1:18

AKTUÁLNĚ: Britská policie zatkla bývalého prince Andrewa. Je vyšetřován kvůli vazbám na Epsteina

Britská policie podle informací stanice BBC zatkla Andrewa Mountbatten-Windsora, bratra krále Karla III, a to přímo v den jeho 66. narozenin.

Až do loňského roku byl Andrew britským princem, o titul však přišel v souvislosti se skandály okolo styků a činů souvisejích s americkým sexuálním predátorem a finančníkem Jeffreym Epsteinem.

Zatčení jako „dárek“ k narozeninám od britské policie

Nyní britský deník Telegraph informoval, že ve čtvrtek krátce po osmé hodině ranní dorazilo šest neoznačených policejních aut a asi osm policistů v civilu ke statku Wood Farm, domově Mountbatten-Windsora v panství Sandringham ve východní Anglii. Má se jednat o soukromé sídlo krále, kde bývalý princ v současnosti žije. Státní rezidenci byl předtím Andrew nucen opustit.

Andrew na všech čtyřech a neznámá dívka pod ním
Andrew na všech čtyřech a neznámá dívka pod ním Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických

Jedno auto vjelo k domu po přední příjezdové cestě, dalších pět to vzalo zadním vchodem. Policie pak v domě provedla razii a Andrewa Mountbatten-Windsora zatkla, odjet s ním a jeho ochrankou měla z domu asi o půl hodiny později. Zatčení bratra krále Karla III. následně potvrdila BBC.

Bratr krále je ve vazbě

Podle BBC je Mountbatten-Windsor podezřelý z pochybení, zatímco vykonával veřejnou funkci. Během toho, co před rokem 2011 pracoval jako britský obchodní vyslanec, měl Epsteinovi poskytovat důvěrné dokumenty. Zároveň ho v té době na některých pracovních cestách doprovázel Epsteinův důvěrník David Stern, informují Seznam Zprávy s odkazem na The Times. Přitom v té době byl jako představitel vlády vázán mlčenlivostí.

 

Stern byl s Epsteinem v častém kontaktu, pravidelně ho žádal o rady nebo svolení v obchodních otázkách a měli k sobě tak blízko, že se Epstein dokonce stal kmotrem Sternova dítěte. Králův bratr se Sternem spolupracoval i poté, co už byl Epstein odsouzen za zneužívání nezletilých.

Královská rodina zatím mlčí

Sám Mountbatten-Windsor opakovaně popřel jakákoli provinění. Momentálně ho policie drží ve vazbě. „Po důkladném vyhodnocení jsme otevřeli vyšetřování podezření z pochybení ve veřejném úřadě,“ prohlásil zástupce policejního šéfa Oliver Wright.

Ke kauze se vyjádřil také britský premiér Keir Starmer. Na otázku, zda by se Mountbatten-Windsor měl vydat policii, odpověděl, že „nikdo není nad zákonem“. Buckinghamský palác se zatím k zatčení nevyjádřil, ale král Karel III. se má odpoledne objevit na londýnském týdnu módy.

Na snímke princ Andrew.
Na snímke princ Andrew. Zdroj: TASR/AP
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
15. února 2026 v 8:41 Čas čtení 2:07 KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
18. února 2026 v 12:42 Čas čtení 1:18 Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat? Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
