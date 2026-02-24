Hlavní témata
Michal Drahný
dnes 24. února 2026 v 16:07
Čas čtení 0:53

Šokující výpověď ICE whistleblowera: Trénink nových rekrutů je „nedostatečný, vadný a nefunkční“

Šokující výpověď ICE whistleblowera: Trénink nových rekrutů je „nedostatečný, vadný a nefunkční"
Zdroj: TASR/AP

Ryan Schwank vypovídal v pondělí 23. února před fórem Kongresu, pouhých deset dnů po vlastní rezignaci.

„Jsem zde, protože mám povinnost nahlásit, že zákonem požadovaný výcvikový program na akademii ICE je nedostatečný, vadný a nefunkční,“ uvedl podle CNN s odkazem na agenturu AP při slyšení před demokratickým senátorem Richardem Blumenthalem z Connecticutu a kalifornským reprezentantem Robertem Garciou. Obvinil také ministerstvo vnitřní bezpečnosti z rušení výcvikového programu pro nové deportační úředníky a z lhaní o tom, co dělají.

„Ministerstvo vnitřní bezpečnosti veřejnosti sdělilo, že noví kadeti absolvují veškerý výcvik potřebný k výkonu svých povinností a že nedošlo k žádnému omezení důležitých materiálů ani standardů,“ uvedl Schwank. „To je lež. ICE program zkrátilo a odstranilo z něj tolik podstatných částí, že z něj zbyla jen nebezpečná skořápka.“

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený LULAC (@lulac)

Jeho svědectví přichází v době, kdy ministerstvo vnitřní bezpečnosti rapidně nabírá nové úředníky stejnými metodami, jako nabírala americká armáda vojáky v době druhé světové války, s apelem na patriotismus a nyní s podporou náborového příspěvku ve výši 50 tisíc amerických dolarů.

Vypovídat měl i pětadvacetiletý Joshua Orta. Ten jel v březnu roku 2025 v autě s Rubenem Rayem Martinezem, když byl zastřelen agentem ICE. „Pětadvacetiletý muž zahynul, když vjel vysokou rychlostí do zatáčky na dálničním sjezdu, ztratil kontrolu nad vozidlem a narazil do sloupu elektrického vedení,“ informovala texaská policie o smrti Joshui. „Cestujícím se podařilo uniknout, když vozidlo začalo hořet, ale řidiče se jim nepodařilo vytáhnout.“

