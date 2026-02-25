Americký prezident Donald Trump během telefonátu s mužskou hokejovou reprezentací zažertoval, že kdyby nepozval i ženský tým, pravděpodobně by ho odvolali z funkce. Výrok vyvolal kritiku.
Po zlatém úspěchu USA na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině se do centra pozornosti nedostaly jen sportovní výkony, ale také reakce prezidenta Donalda Trumpa, píše USA Today.
Po vítězství mužského týmu nad Kanadou prezident hráčům telefonoval přímo do šatny. Trump týmu poblahopřál a vyjádřil hrdost. Během hovoru jim zároveň nabídl návštěvu Bílého domu včetně přepravy vojenským letadlem.
Během rozhovoru Trump zmínil i ženský tým, který rovněž získal zlato po vítězství 2:1 nad Kanadou v prodloužení.
„Musím vám říct, budeme muset pozvat i ženský tým, víte o tom?“ řekl prezident, což v šatně vyvolalo smích všech hráčů. Následně dodal: „Myslím, že jinak pravděpodobně by mě odvolali z funkce.“
Hokejistky pozvání odmítly
Podle Newsweeku ženský tým pozvání dostal, ale nakonec ho odmítl z důvodu časových a profesionálních závazků. Ty shrnuly do jasného prohlášení, které je podle mnohých mírně satirické.
„Jsme upřímně vděčné za pozvání pro náš zlatý ženský hokejový tým a velmi si vážíme uznání jejich mimořádného úspěchu,“ uvedl mluvčí týmu v prohlášení. „Vzhledem k načasování a předem naplánovaným akademickým a profesionálním povinnostem po hrách se však hráčky nemohou zúčastnit. Byly poctěny, že byly zahrnuty, a jsou vděčné za uznání.“
Po oznámení odmítnutí se na sociálních sítích objevily pochvalné reakce směrem k ženskému týmu. Olympijské zlato tak tentokrát zastínila politická poznámka, která opět rozvířila debatu o respektu k ženskému sportu.