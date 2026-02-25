Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Zdenka Hvolková/refresher.sk
dnes 25. února 2026 v 9:57
Čas čtení 1:10

Trump si během gratulace mužské hokejové reprezentaci rýpnul do ženského týmu. Hráčky mu poslaly jasný vzkaz

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Trump si během gratulace mužské hokejové reprezentaci rýpnul do ženského týmu. Hráčky mu poslaly jasný vzkaz
Zdroj: Michael M. Santiago/Getty Images

Americký prezident Donald Trump během telefonátu s mužskou hokejovou reprezentací zažertoval, že kdyby nepozval i ženský tým, pravděpodobně by ho odvolali z funkce. Výrok vyvolal kritiku.

Po zlatém úspěchu USA na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině se do centra pozornosti nedostaly jen sportovní výkony, ale také reakce prezidenta Donalda Trumpa, píše USA Today.

Po vítězství mužského týmu nad Kanadou prezident hráčům telefonoval přímo do šatny. Trump týmu poblahopřál a vyjádřil hrdost. Během hovoru jim zároveň nabídl návštěvu Bílého domu včetně přepravy vojenským letadlem.

usa hokej zoh milano cortina 2026
Zdroj: TASR/AP

Během rozhovoru Trump zmínil i ženský tým, který rovněž získal zlato po vítězství 2:1 nad Kanadou v prodloužení.

„Musím vám říct, budeme muset pozvat i ženský tým, víte o tom?“ řekl prezident, což v šatně vyvolalo smích všech hráčů. Následně dodal: „Myslím, že jinak pravděpodobně by mě odvolali z funkce.“

@independent

Donald Trump zažertoval o olympijském ženském hokejovém týmu během telefonátu s mužským týmem USA. Poté, co mužský tým získal zlatou medaili proti Kanadě v neděli (22. února), se k oslavám v jejich šatně připojil ředitel FBI Kash Patel, který prezidentovi zavolal, aby jim poblahopřál. Trump pozval kluky na úterní Zprávu o stavu Unie a dodal: “Musím vám říct, budeme muset pozvat i ženský tým.” Klikněte na odkaz v bio pro více 🔗

♬ original sound - Independent

Hokejistky pozvání odmítly

Podle Newsweeku ženský tým pozvání dostal, ale nakonec ho odmítl z důvodu časových a profesionálních závazků. Ty shrnuly do jasného prohlášení, které je podle mnohých mírně satirické.

5. února 2026 v 10:48 Čas čtení 3:23 Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem

„Jsme upřímně vděčné za pozvání pro náš zlatý ženský hokejový tým a velmi si vážíme uznání jejich mimořádného úspěchu,“ uvedl mluvčí týmu v prohlášení. „Vzhledem k načasování a předem naplánovaným akademickým a profesionálním povinnostem po hrách se však hráčky nemohou zúčastnit. Byly poctěny, že byly zahrnuty, a jsou vděčné za uznání.“

Ženský hokejový tým USA na zimních olympijských hrách 2026.
Ženský hokejový tým USA na zimních olympijských hrách 2026. Zdroj: Americký národní hokejový tým/propagační materiál

Po oznámení odmítnutí se na sociálních sítích objevily pochvalné reakce směrem k ženskému týmu. Olympijské zlato tak tentokrát zastínila politická poznámka, která opět rozvířila debatu o respektu k ženskému sportu.

4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
15. února 2026 v 8:41 Čas čtení 2:07 KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
22. února 2026 v 14:48 Čas čtení 1:06 Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Donald Trump
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 2 hodinami
Trump si během gratulace mužské hokejové reprezentaci rýpnul do ženského týmu. Hráčky mu poslaly jasný vzkaz
Trump si během gratulace mužské hokejové reprezentaci rýpnul do ženského týmu. Hráčky mu poslaly jasný vzkaz
včera v 07:29
Šikanoval je, až začaly pochybovat o své existenci. Masarykova univerzita propustila profesora, který měl trýznit studentky
Šikanoval je, až začaly pochybovat o své existenci. Masarykova univerzita propustila profesora, který měl trýznit studentky
dnes v 07:16
Slovenským lékařům se podařil unikátní zákrok. Byli jedni z prvních v Evropě
Slovenským lékařům se podařil unikátní zákrok. Byli jedni z prvních v Evropě
před hodinou
Po tragické srážce lyžařů v Harrachově zemřela žena, svědci nejsou. Dcery prosí veřejnost o pomoc
Po tragické srážce lyžařů v Harrachově zemřela žena, svědci nejsou. Dcery prosí veřejnost o pomoc
včera v 13:27
„Kdo nechce bojovat, toho zastřelí,“ bývalí ruští vojáci podali šokující výpověď
„Kdo nechce bojovat, toho zastřelí,“ bývalí ruští vojáci podali šokující výpověď
před 3 dny
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
včera v 07:29
Šikanoval je, až začaly pochybovat o své existenci. Masarykova univerzita propustila profesora, který měl trýznit studentky
Šikanoval je, až začaly pochybovat o své existenci. Masarykova univerzita propustila profesora, který měl trýznit studentky
před 2 hodinami
Trump si během gratulace mužské hokejové reprezentaci rýpnul do ženského týmu. Hráčky mu poslaly jasný vzkaz
Trump si během gratulace mužské hokejové reprezentaci rýpnul do ženského týmu. Hráčky mu poslaly jasný vzkaz
včera v 13:27
„Kdo nechce bojovat, toho zastřelí,“ bývalí ruští vojáci podali šokující výpověď
„Kdo nechce bojovat, toho zastřelí,“ bývalí ruští vojáci podali šokující výpověď
před 2 dny
Kam poslat cévéčko? Tohle jsou nejoblíbenější zaměstnavatelé roku 2025, vede česká firma
Kam poslat cévéčko? Tohle jsou nejoblíbenější zaměstnavatelé roku 2025, vede česká firma
14
před 3 dny
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
před 4 dny
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
před 3 dny
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
19. 2. 2026 9:43
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
20. 2. 2026 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Lifestyle news
VIDEO: GTA po turecku. Muž vykradl zlatnictví, sedl na osla a ujel něm
před 4 minutami
Kingdom Come dostane hraný film. Vávra na nové hře pracovat nebude, spekuluje se o sporech
před 2 hodinami
Pragueshorts nabídne filmy, které ohromily i v zahraničí. Zajdi třeba na rapovou pohádku s Lucianou Tomášovou
před 3 hodinami
Scary Movie 6 se blíží. Parodovat bude tyto slavné horory
včera v 21:19
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
včera v 15:49
Bludfest míří do Česka! Yungbludův festival se přesouvá z Anglie do Hradce Králové
včera v 12:53
VIDEO: Wednesday vítá hvězdu Stranger Things! Netflix zveřejnil první teaser na třetí sérii
včera v 10:53
Hannah Montana je zpět! Miley Cyrus byla spatřena na place při natáčení nového speciálu
včera v 08:06
Naked Attraction se vrací. V novém díle bude hledat muže profesionální domina
před 2 dny
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
před 2 dny
Zahraničí Všechno
Slovenským lékařům se podařil unikátní zákrok. Byli jedni z prvních v Evropě
dnes v 07:16
Slovenským lékařům se podařil unikátní zákrok. Byli jedni z prvních v Evropě
Tým chirurgů z bratislavské NÚDCH dosáhl medicínského průlomu.
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
před 4 dny
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
VIDEO: Mexická armáda zabila nejhledanějšího drogového bosse. Kartel v reakci zakládal požáry po celé zemi
před 2 dny
VIDEO: Mexická armáda zabila nejhledanějšího drogového bosse. Kartel v reakci zakládal požáry po celé zemi
„Kdo nechce bojovat, toho zastřelí,“ bývalí ruští vojáci podali šokující výpověď
včera v 13:27
„Kdo nechce bojovat, toho zastřelí,“ bývalí ruští vojáci podali šokující výpověď
Šokující výpověď ICE whistleblowera: Trénink nových rekrutů je „nedostatečný, vadný a nefunkční“
včera v 16:07
Šokující výpověď ICE whistleblowera: Trénink nových rekrutů je „nedostatečný, vadný a nefunkční“
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
14
před 3 dny
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?
Politika Všechno
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
20. 2. 2026 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
1
15. 2. 2026 15:59
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
17. 2. 2026 9:58
Navrhovaný ministr za Motoristy má střet zájmů. Podnikání musí přerušit
Zahraničí Všechno
Slovenským lékařům se podařil unikátní zákrok. Byli jedni z prvních v Evropě
dnes v 07:16
Slovenským lékařům se podařil unikátní zákrok. Byli jedni z prvních v Evropě
před 4 dny
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
před 2 dny
VIDEO: Mexická armáda zabila nejhledanějšího drogového bosse. Kartel v reakci zakládal požáry po celé zemi

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
včera v 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
Hostkou pořadu Hlubiny je tentokrát Jana Vítová, která ukazuje, že největší síla pramení z odvahy říct si o pomoc a naučit se k sobě být laskavý.
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse