K tragédii došlo v pátek v Harrachově.
Při srážce dvou lyžařů na červené sjezdovce zemřela žena. O tragédii informovala Horská služba ČR. Rodina ale o nehodě nemá skoro žádné informace, obrací se proto na veřejnost s prosbou o pomoc.
„V pátek kolem 12:15 došlo ve skiareálu Harrachov k tragické srážce lyžařů. Naši mámu, výbornou a zkušenou lyžařku, srazil ve střední části červené sjezdovky II, asi 50 m nad konečnou zastávkou menšího vleku, muž. Na místě zemřela,“ uvedla na síti X Terezie, jedna z dcer sražené lyžařky. Policie nemá k dispozici žádné svědky.
„Nechce se nám věřit, že v tak krásný den na plné sjezdovce nikdo nic neviděl. Proto zkoušíme sílu sociálních sítí,“ píše Terezie a prosí každého, kdo byl v pátek kolem 12:15 na místě, aby se jí ozval.
„Svědci se mohou obrátit na nás prostřednictvím DM nebo přímo na linku 158,“ dodává. Žena měla i další dceru, která je sólistkou Národního divadla v Praze.