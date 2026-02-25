Hlavní témata
Anja Samardžija
dnes 25. února 2026 v 10:44
Čas čtení 0:47

Po tragické srážce lyžařů v Harrachově zemřela žena, svědci nejsou. Dcery prosí veřejnost o pomoc

Po tragické srážce lyžařů v Harrachově zemřela žena, svědci nejsou. Dcery prosí veřejnost o pomoc
Zdroj: Horská služba ČR/volně k užití

K tragédii došlo v pátek v Harrachově.

Při srážce dvou lyžařů na červené sjezdovce zemřela žena. O tragédii informovala Horská služba ČR. Rodina ale o nehodě nemá skoro žádné informace, obrací se proto na veřejnost s prosbou o pomoc.

„V pátek kolem 12:15 došlo ve skiareálu Harrachov k tragické srážce lyžařů. Naši mámu, výbornou a zkušenou lyžařku, srazil ve střední části červené sjezdovky II, asi 50 m nad konečnou zastávkou menšího vleku, muž. Na místě zemřela,“ uvedla na síti X Terezie, jedna z dcer sražené lyžařky. Policie nemá k dispozici žádné svědky.

„Nechce se nám věřit, že v tak krásný den na plné sjezdovce nikdo nic neviděl. Proto zkoušíme sílu sociálních sítí,“ píše Terezie a prosí každého, kdo byl v pátek kolem 12:15 na místě, aby se jí ozval.

 

„Svědci se mohou obrátit na nás prostřednictvím DM nebo přímo na linku 158,“ dodává. Žena měla i další dceru, která je sólistkou Národního divadla v Praze.

