TASR
dnes 27. února 2026 v 7:06
Čas čtení 1:02

Orbán varuje před možným útokem z Ukrajiny. Energetickou infrastrukturu má hlídat armáda

Prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval, že stížnosti má Budapešť směrovat na Moskvu, protože potrubí opakovaně ničí Rusko.

Maďarský premiér Viktor Orbán nařídil zvýšenou ochranu kritické energetické infrastruktury v zemi. Informoval o tom ve videu, které ve středu zveřejnil na své facebookové stránce.

Po zasedání Rady národní obrany Orbán ve videu uvedl, že Maďarsko nedostává dodávky ropy přes ropovod Družba od 27. ledna.

„Z informací je zřejmé, že toto bezprecedentní zastavení má spíše politické než technické důvody; ukrajinská vláda vyvíjí tlak na Maďarsko a Slovensko prostřednictvím ropné blokády,“ řekl Orbán. Dodal, že zprávy národních bezpečnostních služeb naznačují „další kroky Ukrajiny k narušení maďarského energetického systému“.

Vláda posiluje ochranu klíčových zařízení

„Proto jsem nařídil posílení ochrany kritické energetické infrastruktury. To znamená umístění vojáků a vybavení kolem klíčových energetických zařízení, aby se předešlo útokům,“ řekl maďarský premiér.

Dodal, že se zvýší přítomnost policie v elektrárnách, u distributorů a řídicích zařízení. „Nařídil jsem také zákaz létání s drony v župě Szabolcs-Szatmár-Bereg“ na maďarské straně ukrajinské hranice, řekl s tím, že „Maďarsko se nenechá vydírat.“

Kyjev odmítá obvinění a připomíná ruské útoky na infrastrukturu

Ukrajina si v úterý připomněla čtvrté výročí plnoformátové ruské invaze. Při této příležitosti prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý v Kyjevě na společné tiskové konferenci s představiteli EU uvedl, že oprava ropovodu Družba je nebezpečná, neboť Rusko útočí na ukrajinské opraváře. „Tak nač? Proč renovovat? Abychom přišli o lidi? Myslím, že je to velmi vysoká cena,“ řekl.

 

Orbánovi vzkázal, aby své stížnosti s pozastavením dodávek ropy přes Družbu adresoval Moskvě. „Rusko tato potrubí několikrát zničilo. Nemůže to být tak, že Rusko ničí a Ukrajina renovuje,“ řekl Zelenskyj. Podle ukrajinského prezidenta ruská ropa sloužící k financování války nemá místo na evropském trhu.

Viktor Orbán
Zdroj: TASR/ AP Photo/Alex Brandon
Související témata:
Zahraničí Maďarsko
