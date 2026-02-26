Útoky si podle ukrajinských úřadů vyžádaly nejméně 23 zraněných včetně dítěte a odehrály se v den jednání mezi ukrajinskými a americkými představiteli v Ženevě.
Polská armáda ve čtvrtek ráno informovala, že v důsledku ruských raketových a dronových útoků Polsko vyslalo do vzduchu své i spojenecké stíhačky. Nasazeno bylo také letadlo včasného varování.
Aktivovali nejvyšší stupeň pohotovosti
Pro pozemní systémy protivzdušné obrany a radiolokační systémy byl aktivován nejvyšší stupeň pohotovosti. Polské velení dodalo, že tato opatření mají preventivní charakter a jsou zaměřena na zajištění ochrany vzdušného prostoru, zejména v oblastech sousedících s potenciálně ohroženými územími na Ukrajině.
Kyjev a další ukrajinská města byla v noci na čtvrtek opět vystavena masivním raketovým a dronovým útokům. Podle nejnovějších informací si tyto útoky vyžádaly nejméně 23 zraněných včetně jednoho sedmiletého dítěte.
Ruská armáda podnikla tuto vlnu útoků v den, kdy se v Ženevě uskuteční jednání ukrajinských a amerických vyjednavačů zaměřená na ukončení války s Ruskem.