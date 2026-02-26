Nové zjištění amerických médií naznačuje, že americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) záměrně vyjmulo desítky stran dokumentů z veřejné databáze týkající se Jeffreyho Epsteina a Donalda Trumpa.
Podle stanice NPR se chybějící materiály týkají závažných obvinění ze sexuálního zneužití nezletilé osoby, kterého se měl v minulosti dopustit prezident Donald Trump.
NPR poukazuje na to, že mělo být ze záznamů z výslechů FBI odstraněno více než padesát stran záznamů. Mimo jiné jde o poznámky z rozhovorů se ženou, která Trumpa obviňuje, že ji zneužil v době, kdy byla nezletilá. Měly být také odstraněny konkrétní pasáže, kde se Trumpovo jméno objevuje v souvislosti s obviněními vznesenými proti Epsteinovi.
„Nezákonný postup,“ tvrdí demokraté v Kongresu
Zjištění NPR vyvolalo okamžitou reakci na politické scéně. Reprezentant Robert Garcia, vysoce postavený člen sněmovního výboru pro dohled, pro stanici potvrdil, že měl možnost nahlédnout do neredigovaných protokolů přímo na ministerstvu.
„Demokraté ve výboru mohou potvrdit, že ministerstvo spravedlnosti zřejmě nezákonně zadrželo výslechy FBI s touto přeživší, která obvinila prezidenta Trumpa z ohavných zločinů,“ uvedl Garcia ve svém prohlášení.
V návaznosti na tato zjištění demokraté*demokratky oznámili zahájení paralelního vyšetřování, které se zaměří specificky na rozhodovací proces ministerstva spravedlnosti a důvody, proč nebyly tyto konkrétní dokumenty zveřejněny.
Reakce Bílého domu: Útok jako nejlepší obrana
Bílý dům veškerá obvinění rezolutně odmítá. Mluvčí Abigail Jackson pro NPR uvedla, že prezident Trump byl v souvislosti s Epsteinem „zcela očištěn“. Místo komentování chybějících stránek zdůraznila Trumpovy zásluhy v boji za transparentnost.
Jackson také napadla demokratické lídry, jako jsou Hakeem Jeffries a Stacey Plaskett, s otázkou, proč vyhledávali schůzky a finance od Epsteina i poté, co byl odsouzen jako sexuální delikvent.