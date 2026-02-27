Čokoláda a další sladkosti se v Británii stávají čím dál častěji terčem zlodějů.
V několika britských supermarketech začala mizet čokoláda. Řetězce jako Tesco či Coop proto přistoupily k nezvyklému kroku. Vybrané sladkosti uzavírají do průhledných plastových krabic, informuje The Mirror.
Zákazníci či zákaznice, kteří si chce zboží koupit, musí požádat zaměstnance prodejny, aby krabici odemkli. Podle odborníků za tím stojí rostoucí nelegální obchod s čokoládou. Údajně se stala novým cílem organizovaných skupin, které se v minulosti zaměřovaly například na kávu, sýr či žiletky.
Například policie z anglického hrabství Wiltshire na sítích zveřejnila kamerové záběry, které zachytily jednoho zloděje čokolády zrovna při činu. Za krádež měl dostat pět let vězení.